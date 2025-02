Bianca Balti, chi sono le figlie Matilde e Mia

Fonte: IPA Bianca Balti

“Le mie figlie sono in cima alla lista”, queste le parole di Bianca Balti all’indomani della scoperta della malattia. Nonostante il tumore alle ovaie, la top model non ha mai perso il sorriso e la speranza e ha deciso di affrontare questa battaglia con il sorriso e soprattutto accanto alle sue ragazze. Del resto Bianca non ha mai nascosto il grande amore che prova per Matilde Lucidi, la primogenita nata nel 2007, e Mia McRae, la seconda figlia nata nel 2015.

Chi sono Matilde e Mia, le figlie di Bianca Balti

Bianca Balti ha avuto due figlie dai suoi due ex mariti. La primogenita Matilde Lucidi è nata nel 2007 dalla relazione con il fotografo di moda Christian Lucidi, con cui è stata sposata dal 2006 al 2010. Dopo la separazione la ragazza ha deciso di vivere per ben sette anni con il padre a Parigi. Il motivo? Era stanca della vita che conduceva Balti, tra droghe, alcol e relazioni sbagliate.

“Lasciavo mia figlia dai nonni, a Lodi, e io andavo di uomo in uomo, passando per la droga. Era una vita disfunzionale, non ero felice, ma me ne accorgo solo ora. Ho passato tre anni così”, ha ammesso una volta la modella. Per fortuna Bianca è poi riuscita a recuperare il legame con Matilde, che da adolescente ha perdonato la madre.

“Mi ha fatto tanto male. Non mi drogavo già da tre anni, ma ho capito che Matilde non era pronta a perdonarmi. Adesso abbiamo un ottimo rapporto e mi dice che non voleva vivere con me perché ero un casino. Allora però è stata durissima capire che, al di là degli sforzi che avevo fatto per cambiare, il male che le avevo fatto l’aveva portata a fare questa scelta”, ha raccontato la modella di Lodi.

A poco a poco la Balti è riuscita a ricostruire un bellissimo rapporto, come l’ha definito lei stessa, con la primogenita, e come documentano anche le tante e dolcissime foto social che spesso le ritraggono insieme.

L’altra figlia di Bianca Balti, Mia McRae, è nata il 14 aprile 2015 dall’amore tra la co-conduttrice di Sanremo 2025 e il dj e creativo americano Matthew McRae. I due si sono conosciuti a Marbella, in Spagna, ed è per lui che Bianca ha deciso di trasferirsi in America. La loro relazione si è conclusa con un divorzio nel 2017. E Bianca ha scelto di restare a vivere a Los Angeles.

Bianca Balti ha congelato gli ovuli per una terza maternità

Nel 2022 Bianca Balti ha annunciato di aver congelato gli ovuli per riuscire a diventare in futuro di nuovo mamma anche da sola, senza l’aiuto di un uomo. “L’ho fatto lo scorso anno, alla fine di una relazione fatta di dinamiche tossiche – ha spiegato – . Ho deciso di non limitare la mia possibilità di diventare ancora madre alla presenza di quell’uomo e in generale di una relazione”.

Nello specifico la modella si riferiva alla relazione con il manager Sal Lahoud che l’avrebbe portata a prendere la decisione di diventare mamma da sola dopo averlo lasciato: “Ho capito, anche grazie alla psicoterapia, che emanciparsi da lui era fondamentale, anche dal punto di vista riproduttivo”.

Dall’autunno 2024, Bianca Balti è legata ad Alessandro Cutrera, pilota Ferrari Challenge, il campionato monomarca della casa di Maranello che coinvolge alcuni dei migliori driver professionisti e non.