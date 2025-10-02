Matilde Lucidi, la figlia di Bianca Balti debutta in passerella a Parigi

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Getty Images Matilde Lucidi sfila per Dior

Buon sangue non mente: esattamente come mamma Bianca Balti, la piccola Matilde Lucidi sembra destinata ad un futuro glorioso sulle passerelle dell’alta moda. La 18enne ha infatti debuttato come modella per Dior, conquistando l’attenzione dei fotografi della Paris Fashion Week.

Il debutto in passerella di Matilde Lucidi

Doppio debutto alla Paris Fashion Week. In occasione della sfilata ready-to-wear femminile di Dior, Jonathan Anderson ha esordito in qualità di direttore creativo della maison, mentre in passerella ha sfilato per la prima volta Matilde Lucidi, primogenita della top model Bianca Balti. La 18enne ha calcato il defilé nella magica cornice del Jardin des Tuileries, fasciata in un romantico look dal sapore primaverile.

L’outift era composto da camicia e mini gonna a fantasia floreale su fondo color crema, abbinate a un paio di mocassini chiari e ad una borsa da giorno di colore azzurro. Nonostante la giovanissima età, Matilde ha dimostrato grande disinvoltura sul defilé, approfittando probabilmente delle lezioni di mamma Bianca. Prima di approdare in passerella, infatti, Lucidi aveva spesso presenziato nei front row delle sfilate internazionali.

Chi è Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti

Matilde Lucidi è nata nel 2007 dalla relazione tra la modella Bianca Balti e il fotografo Christian Lucidi. Il rapporto con sua madre non è stato sempre idilliaco: per molti anni la ragazza ha infatti vissuto con il padre a Parigi, complice anche lo stile di vita dissoluto della Balti. La stessa top model ha raccontato in diverse interviste il suo passato tutt’altro che semplice: “Lasciavo mia figlia dai nonni, a Lodi, e io andavo di uomo in uomo, passando per la droga. Era una vita disfunzionale, non ero felice. Ho passato tre anni così”.

Per questo motivo, quando fu chiamata a scegliere tra la vita in America con sua madre e quella in Francia con il papà, Matilde optò per la seconda soluzione: “È stata dura capire che, al di là degli sforzi che io avevo fatto negli ultimi anni per cambiare e diventare una persona migliore, il male che le avevo fatto l’aveva portata a scegliere di vivere con il papà”.

Il tempo, tuttavia, ha decisamente portato consiglio: Bianca ha radicalmente cambiato le sue abitudini, recuperando il rapporto con Matilde. Le due sono diventate inseparabili, come dimostrano i numerosi scatti pubblicati dalla Balti sul suo profilo social. Anche in occasione dei 18 anni della sua primogenita, la top model le ha riservato una bellissima dedica pubblica, ringraziandola per essere stata una “forza essenziale” nella sua vita.

La carica delle nepo baby

Matilde Lucidi non è l’unica figlia d’arte ad aver intrapreso con successo la carriera di modella. Prima di lei anche Iris Law, figlia degli attori Jude e Sadie Frost, aveva debuttato come fotomodella per diverse campagna pubblicitarie. Sunday Rose, nata dalla relazione tra Nicole Kidman e Keith Urban, aveva sfilato sulle passerelle di Miu Miu, così come Deva Cassel è da anni la musa di Dolce & Gabbana, raccogliendo il testimone di mamma Monica Bellucci. Infine Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford, a 24 anni sembra avere davanti a sé una carriera ancor più luminosa di quella della celebre mamma.