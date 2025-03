Sunday Rose, modella alla PFW (con benedizione di mamma Nicole Kidman)

Fonte: IPA Lila, Kaia, Leni e il gruppo delle “nepo baby” del Fashion System

Altissima, biondissima, magrissima: la sedicenne – classe 2008- Sunday Rose ha sfilato alla Paris Fashion Week di marzo 2025, per Miu Miu, raccogliendo applausi e confermandosi una delle modelle più giovani e promettenti del fashion system.

Fonte: Getty Images

In realtà Sunday aveva già debuttato sempre per Miu Miu nel 2024, fortemente voluta da Miuccia Prada nonostante la giovane età e le reticenze della celebre mamma. Sì, perché Sunday non è proprio una sconosciuta, in quanto figlia di una delle attrici più belle e famose al mondo e di un cantante altrettanto celebre: Nicole Kidman e Keith Urban.

Fonte: IPA

Sunday, incredibilmente simile alla mamma, per colori e fisionomia, è nata nel 2008, ed è la primogenita della coppia. Due anni dopo, nel 2010, è arrivata la sorellina Faith, nata da madre surrogata. E anche lei, manco a dirlo, bellissima come mamma Nicole (La Kidman ha anche due figli più grandi, Bella e Connor, adottati insieme all’ex marito Tom Cruise, con i quali non ha quasi più rapporti a causa di Scientology, ma che – lei dice – amerà “sempre e comunque”)

Fonte: Getty Images

Sunday è quindi solo l’ultima in ordine di tempo “nepo baby” ad aver fatto i suo debutto nello show biz, aggiungendosi alle varie Lila Moss, Leni Klum, Deva Cassel, Lily Rose Depp, tutte ormai modelle e attrici lanciatissime, e per alcuni fortemente aiutate dal cognome famoso.

Per il momento le sue apparizioni sono dosate perché mentre mamma Nicole esulta orgogliosa e posta le foto sul suo account Instagram dicendosi appunto “proud” papà Keith ha più volte ribadito nelle interviste di volerla mantenere con i piedi per terra ed “equilibrata” tra carriera e scuola.