Fonte: Getty Images Sunday Rose Kidman Urban

Sunday Rose, figlia di Nicole Kidman e Keith Urban, ha debuttato in passerella nella sfilata di Miu Miu Primavera/Estate 2025 alla Paris Fashion Week. Ed è uguale alla mamma! Non è la prima volta che la figlia di una star hollywoodiana fa il suo debutto in passerella: un momento che, prima o poi, tocca un po’ a tutte alle “figlie di…”. Sedici anni, lunghi capelli biondi e lo sguardo di mamma Nicole: è nata una nuova star?

Sunday Rose debutta alla Paris Fashion Week 2024

Martedì 1 ottobre 2024, Sunday Rose ha fatto il suo debutto in grande stile sfilando per Miu Miu alla Paris Fashion Week 2024. Lo ha fatto con glamour, indossando un abito bianco senza maniche, con nastri sulla scollatura, oltre alle rifiniture e gonna con pieghe svolazzanti. Al tutto ha abbinato scaldamuscoli neri fino al ginocchio e tacchi a spillo in pendant. Focus sui capelli biondi, leggermente mossi, un’acconciatura molto di tendenza nell’ultimo periodo.

Fonte: Getty Images

Espressione fiera e postura disinvolta, Nicole Kidman è sicuramente orgogliosa della figlia Sunday Rose: la sera precedente al debutto in passerella, mamma e figlia erano insieme alla sfilata di Balenciaga. Ma la Kidman non è stata presente al debutto della figlia: forse le ha suggerito di non sedersi in prima fila? Chissà. Tuttavia, su Instagram, l’attrice, che è stata ospite al Festival di Venezia, dove ha vinto la Coppa Volpi, ha condiviso le foto della figlia con tanti cuori.

Chi è Sunday Rose, la figlia di Nicole Kidman e Keith Urban

“Sta per compiere 16 anni e, come promesso, potrà prendere parte alla sfilata. Lo voleva fare da molto tempo”, il mese scorso, Nicole Kidman aveva rivelato queste curiosità a Vogue Australia. Sunday Rose è sempre stata ansiosa di fare il suo debutto nel mondo della moda, e ora quel momento è arrivato. Il momento di brillare. In effetti, le apparizioni di Sunday Rose e della sorella Faith Margaret sono sempre state centellinate.

Fonte: IPA

Sul red carpet, sono apparse per la prima volta di recente, in occasione dell’evento organizzato dall’American Film Institute Life. Avvistata alle sfilate parigine, Sunday Rose ha finalmente fatto il debutto in passerella, sognando, forse, lo stesso successo di altre “figlie di…”, come Kaia Gerber e Lily-Rose Depp.

“Mi chiamo Sunday Rose Kidman Urban, e questo è il mio primo spettacolo. Siamo alla sfilata di Miu Miu a Parigi. Abbiamo fatto un po’ di shopping Perché come potresti non venire a Parigi e non fare shopping? Volevo farlo da così tanto tempo, quindi, quando è arrivata l’offerta, è stato davvero emozionante e finalmente il giorno è arrivato. (…) Ho sempre detto che le sfilate sono delle cerimonie della bellezza ed è uno dei modi in cui le persone si connettono. Il modo in cui si riuniscono e godono insieme della bellezza”. Il suo futuro è nel fashion system, decisamente: dalla mamma Nicole ha di certo ereditato il fascino, quello sguardo sicuro e fiero di sé. L’ostinazione non le manca: non ha mai smesso di sognare il debutto in passerella.