La figlia di Nicole Kidman cambia look (e nome), Sunday stupisce tutti

C’è un nuovo astro nascente nel firmamento delle passerelle, e porta un cognome illustre: la figlia di Nicole Kidman, Sunday Rose, ha deciso di voltare pagina – anzi, di riscrivere il primo capitolo del suo percorso nel mondo della moda. E lo ha fatto con un doppio colpo di scena che ha acceso i riflettori su di lei: un nuovo look e un nuovo nome. Sunday stupisce tutti, non solo per la sua bellezza luminosa, ma per una determinazione che lascia il segno, ereditata forse proprio dalla madre premio Oscar e icona fashion per eccellenza.

Sunday Rose, dal biondo Hollywood al rosso fiammante

La trasformazione di Sunday, che oggi ha 16 anni, è cominciata da ciò che ogni donna conosce bene: i capelli. Addio al biondo miele, quel colore che l’aveva sempre accomunata alla madre, Nicole Kidman, nei suoi look più iconici sul tappeto rosso. La figlia di Nicole Kidman ha scelto invece di tornare alle radici (letteralmente), richiamando il rosso intenso che ha fatto la fortuna di Nicole negli anni ‘80 e ‘90, quando brillava tra Hollywood e Cannes con la chioma color rame che sembrava uscita da un quadro preraffaellita.

La nuova nuance di Sunday ha fatto la sua prima comparsa nel numero 52 di Pop Magazine, dove la giovane modella ha posato per un servizio fotografico dai toni rétro e vibranti. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram con entusiasmo travolgente: “THANK U THANK U @thepopmag so so so grateful to be apart of issue 52”.

Sorriso timido, sguardo deciso, Sunday si è mostrata in tutta la sua autenticità, lasciando trasparire una bellezza naturale ma piena di intenzione. Il suo look era completato da un vestito bordeaux, corto sopra il ginocchio, scelto per i festeggiamenti pasquali in famiglia: un capo semplice, ma perfetto per esaltare il suo nuovo colore di capelli, ancora più intenso alla luce naturale.

E come ogni rinascita che si rispetti, c’è anche un nuovo nome: Sunday Rose Kidman-Urban ha scelto di presentarsi semplicemente come Sunday Rose sui social. Una mossa che segue quella di altre giovani figlie d’arte, come Suri Cruise, oggi conosciuta come Suri Noelle, o Malia Obama, diventata solo Malia. Piccoli gesti con grandi significati: non si tratta di rinnegare il passato, ma di segnare con decisione un presente in cui ci si presenta al mondo con la propria voce.

Sunday sulle passerelle: da Miu Miu al cuore di Miuccia Prada

Il debutto ufficiale della figlia di Nicole Kidman nel mondo della moda è arrivato nel modo più spettacolare possibile: in passerella per Miu Miu, durante la Paris Fashion Week dell’ottobre 2024. Una prima volta da sogno per la giovanissima Sunday, che ha conquistato niente meno che Miuccia Prada in persona. È stata proprio la celebre direttrice creativa a insistere per averla nello show, nonostante le perplessità iniziali di mamma Nicole.

“È stata tutta una sua scelta”, ha raccontato l’attrice a The Hollywood Reporter. “Io dicevo ‘Oh no, non credo sia il caso’. Ma Miuccia l’ha adorata e ha detto ‘La voglio’. E Miuccia è una donna così potente… è stato un ottimo incontro”.

Una carriera che decolla (con i piedi per terra)

Nonostante l’atmosfera da sogno, in casa Kidman-Urban la parola d’ordine rimane “equilibrio”. Keith Urban, il papà musicista e orgoglioso, ha spiegato in un’intervista a People quanto sia importante per loro mantenere una routine scolastica solida: “Speriamo di riuscire ad aiutarla a tenere tutto in equilibrio. Avere due genitori che sanno cosa significa la celebrità può aiutarla. Ma è comunque una sfida”.

“Crescere i figli è una sfida, punto”, ha continuato Urban. “È tutto un processo. Ma l’equilibrio è fondamentale: scuola, impegni, routine. Tutto al suo posto”.

Eppure, nonostante la giovane età, Sunday sembra aver già compreso la complessità del mondo della moda. Dopo il debutto a Parigi, ha posato per W Magazine e ha preso parte alla campagna Miu Miu di gennaio. E proprio una foto tratta da quello shooting è stata commentata con affetto da Bella Cruise, la sorellastra maggiore che Nicole Kidman ha adottato insieme a Tom Cruise. Un gesto raro sui social, ma pieno di significato in una famiglia ampia e composta da tante sfumature.