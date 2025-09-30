Nicole Kidman e Keith Urban avrebbero deciso di separarsi dopo ben 19 anni di matrimonio: a lasciarla sarebbe stato lui. "Lei non voleva", dicono le fonti

IPA Nicole Kidman e Keith Urban

Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati dopo 19 anni di matrimonio: la conferma è arrivata nelle ultime ore. A sostenerli in questa seppur dolorosa scelta c’è stata la famiglia, e in particolare la sorella della Kidman, Antonia. Secondo quanto trapelato, l’attrice non voleva separarsi e ha fatto di tutto pur di salvare il suo matrimonio e il loro percorso di vita insieme, come le nozze celebrate nel giugno del 2006 e la nascita delle figlie Sunday Rose e Faith Margaret.

Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati

Stanno iniziando a circolare le prime voci dopo la rottura tra Nicole Kidman e Keith Urban: a quanto pare, i problemi della coppia non erano un segreto. A confermare la scelta di separarsi è stato TMZ: avevano festeggiato da poco i 19 anni di matrimonio. Per Hollywood e il resto del mondo, la notizia è arrivata quasi come un fulmine a ciel sereno, ma gli amici conoscevano da tempo alcuni dettagli sulla loro relazione.

La fonte ha rivelato a People: “Non è mai stato un segreto. Vivono separatamente da un po’ di tempo. Le persone vicine a Keith ritenevano che la separazione fosse inevitabile”, queste le parole, che fanno presagire un punto di rottura definitivo. Stando a quanto rivelato da una fonte a Page Six, la Kidman ha cercato di salvare il matrimonio. “A volte le relazioni seguono il loro corso. Nicole non voleva la separazione e stava cercando di salvare le cose”.

Più precisamente, la coppia vivrebbe da separata dall’inizio dell’estate. A prendersi cura delle figlie Sunday Rose e Faith Margaret è stata la Kidman, che sta cercando di tenere la famiglia unita in questo momento di difficoltà dopo che Keith se n’è andato. Per il momento è presto per parlare di divorzio, ma Keith intanto si è trasferito dalla casa di famiglia a Nashville in un’altra proprietà, acquistata sempre nella stessa città.

L’amore tra Nicole Kidman e Keith Urban

Diciannove anni di matrimonio, ma più di venti insieme come coppia: tra Nicole Kidman e Keith Urban, è finita. E pensare che tra loro è scattato sin da subito qualcosa di speciale quando, nel lontano 2005, si sono conosciuti. Tanto da convolare a nozze subito dopo, per poi accogliere nella loro vita le figlie Sunday Rose e Faith Margaret. Sono andati a convivere pochi mesi dopo, e lei ha detto: “Lui è quello giusto”. Lo aveva capito per il suo 38esimo compleanno, quando Urban si era presentato di fronte al portico della sua casa alle 5 del mattino, con delle gardenie. “Fu allora che pensai: ‘Questo è l’uomo che spero di sposare’. A quel punto credevo che fosse l’amore della mia vita”.

Tante le dichiarazioni d’amore nel corso degli anni, non ultime le parole che ad aprile 2024 la Kidman aveva dedicato al marito: “Sono così fortunata ad avere Keith, che è semplicemente il mio amore, il mio amore più profondo. Questo mi dà la possibilità di andare e fare tutto ciò che devo fare perché so dove posso tornare”. Ora, però, la favola è finita: a rompere definitivamente l’idillio sarebbe stato proprio Urban.