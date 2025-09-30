Tutto quello che c'è da sapere sulle figlie che l'attrice di Hollywood ha avuto da Keith Urban. Senza dimenticare Isabella e Connor, adottati con Tom Cruise

Nicole Kidman non è solo un’attrice talentuosa e pluripremiata ma è anche una madre orgogliosa. Anche se la vita non è stata sempre generosa con lei. Più volte ha parlato pubblicamente delle sue difficoltà nel diventare madre biologicamente: ha infatti dovuto fare i conti con degli aborti spontanei. Ben due avuti nel corso del lungo matrimonio con Tom Cruise, durato ben undici anni.

Alla fine la coppia ha preferito adottare: nel 1992 è arrivata Isabella, nel 1995 Connor. Dopo il divorzio, Cruise ha ottenuto la custodia dei figli e Nicole non è riuscita a mantenere buoni rapporti con loro.

I motivi restano avvolti nel mistero anche se pare che il fatto che Isabella e Connor siano diventati membri attivi della Chiesa di Scientology, religione da decenni seguita da Tom, li abbia spinti ad archiviare il legame con la madre.

Chi sono i figli di Nicole Kidman e Tom Cruise

“Sono adulti. Sono in grado di prendere le loro decisioni. Hanno scelto di essere scientologist. È nostro compito come genitori offrire amore incondizionato”, ha dichiarato nel 2018 Nicole Kidman che, invece, non ha mai seguito Scientology. Tanto che pare che questa scelta abbia di fatto mandato in crisi il suo matrimonio con Tom Cruise.

Oggi Isabella Cruise, cresciuta col soprannome Bella, sta cercando di affermarsi come stilista. Ha iniziato lavorando per Holmes and Yang, la linea di moda dell’ex moglie di Cruise, Katie Holmes. Nel 2018 ha lanciato la sua linea, la BKC, vendendo t-shirt decorate con i suoi disegni.

“Bella è un’artista da tutta la vita. Il suo mezzo espressivo preferito è il pennarello su carta e trae ispirazione per le sue opere principalmente dagli amici, dalla moda e dalla musica”, si legge sul sito web della sua linea.

Nel 2015 ha sposato il consulente informatico britannico Max Parker. I suoi famosi genitori non erano presenti al matrimonio anche se pare che Cruise abbia contribuito a pagare l’evento. Una persona vicina alla Kidman si è invece limitata a dire che l’attrice era “molto felice per Bella”.

Il piccolo Connor, che oggi è un uomo, ha invece provato a seguire le orme dei suoi genitori senza però successo. Crescendo ha infatti cambiato strada. Ha recitato nei film Sette anime e Alba rossa e ha anche inciso un disco musicale. Poi la svolta: oggi si dedica esclusivamente alla pesca d’altura e vive a Clearwater, in Florida.

Chi sono le figlie di Nicole Kidman e Keith Urban

Nicole Kidman ha poi avuto due figlie biologiche dal secondo marito Keith Urban, dal quale si è separata nel 2025, dopo quasi venti anni insieme. Sunday Rose e Faith Margaret sono il frutto del lungo amore tra l’attrice e il cantante country, che si sono sposati a Sydney nel giugno 2006. Per anni la coppia ha fatto tutto il possibile per mantenere la propria privacy in modo da poter crescere le due ragazze lontano dai riflettori ma col tempo sono state le due a cercare il loro posto al sole.

Il loro debutto sul red carpet è stato piuttosto recente, il 27 aprile 2024, quando hanno partecipato alla 49a edizione degli AFI Awards, dove la madre è stata premiata per il suo contributo alla carriera. Da allora, la loro visibilità mediatica è cresciuta e le abbiamo vistie accompagnare la Kidman a numerosi photocall ed eventi importanti.

Sunday Rose, una modella promettente

Sunday Rose, la figlia maggiore di Nicole Kidman e Keith Urban ha mostrato negli ultimi anni una chiara vocazione per la moda, sebbene i suoi esordi siano stati sul piccolo schermo. Nata il 7 luglio 2008, ha fatto piccoli cameo apparendo come comparsa in due serie con protagonista la madre: nella seconda stagione di Big Little Lies e in The Undoing, dove ha condiviso le riprese con Hugh Grant. Inoltre, insieme alla sorella, ha doppiato alcuni personaggi di Angry Birds (2019).

Ha debuttato alla Paris Fashion Week con Miu Miu, un marchio che si è fidato di lei fin dall’inizio e con cui ha subito instaurato un legame speciale. A gennaio 2025 è stata protagonista della loro campagna Duets e a marzo dello stesso anno è tornata a sfilare a Parigi.

Sunday, che attira l’attenzione con il suo stile, è apparsa anche su diverse copertine e editoriali di moda, ed è stata l’ospite d’onore alle feste più esclusive, confermando di essere una giovane modella indubbiamente promettente.

Faith Margaret, pronta a seguire le orme della madre

Faith Margaret, la secondogenita di Nicole Kidman e Keith Urban ha un profilo più riservato, forse perché è ancora un’adolescente. Nata il 28 dicembre 2010, è particolarmente attratta dal cinema e dalla televisione. Finora, è apparsa accanto alla sorella maggiore come comparsa in The Undoing e nel già citato del doppiaggio di Angry Birds.

Fin da piccola ha accompagnato la madre sui set cinematografici. “Ha potuto capire meglio quello che faccio, e credo che questo ci abbia avvicinate”, ha detto tempo fa Nicole.

Tra le apparizioni pubbliche più importanti di Faith Margaret, bisogna menzionare la sua presenza sul red carpet del gala The Hollywood Reporter Women in Entertainment tenutosi a Beverly Hills nel dicembre 2024 e, soprattutto, la sua grande serata al gala AFI, dove si è fatta notare per la sua incredibile bellezza.

Sia Nicole Kidman che Keith Urban hanno più volte ribadito che il loro obiettivo è sostenere gli interessi delle loro figlie senza prendere decisioni affrettate. Vogliono che vivano la loro vita, affinché possano crescere come donne forti e sicure di sé che, prima di tutto, perseguono i propri sogni. Proprio come hanno fatto loro.