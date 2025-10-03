Nicole Kidman, nuovo colpo dopo la separazione da Keith Urban: “Lui ha già un’altra, lei è sotto shock”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Nicole Kidman e Keith Urban

La loro sembrava una coppia inossidabile, destinata a durare nel tempo, invece dopo diciannove anni di matrimonio Nicole Kidman e Keith Urban si sono detti addio. Una separazione che ha colto molti di sorpresa soprattutto perché, fino a poco tempo fa, la coppia era considerata una delle più affiatate del mondo dello spettacolo. Eppure, dietro le quinte, le cose probabilmente non andavano più bene come un tempo tanto che, secondo fonti vicine alla coppia, sarebbe stato proprio Keith a prendere l’iniziativa di separarsi da Nicole, lasciando la casa di famiglia a Nashville già lo scorso giugno per trasferirsi in una nuova abitazione tutta sua. E c’è chi dice che abbia già un’altra donna.

Nicole Kidman, il dolore per il divorzio da Keith Urban e il fantasma di un’altra donna

Che le coppie di Hollywood non sempre abbiano fortuna lo sapevamo già. Sono tanti gli amori iniziati e finiti sotto i riflettori, ma alcune unioni sembravano più solide di altre, destinate a durare nel tempo nonostante i ritmi frenetici che impone lo showbiz. Invece la notizia della separazione, dopo 19 anni insieme, di Nicole Kidman e Keith Urban ha subito ricordato a tutti che neanche i vip sono esenti dai problemi di cuore e delle sofferenze d’amore.

Non appena si è diffusa, la notizia ha subito fatto il giro delle principali testate del mondo accendendo i riflettori del gossip internazionale su Nicole e Keith, complici alcune indiscrezioni che parlano già di una nuova donna presente nella vita del cantante country. Si tratterebbe di una figura più giovane, legata al mondo della musica e forse anche alla sua carriera: a mettere in giro la voce, riferendo il gossip al Daily Mail, sarebbe stato un insider dell’industria musicale di Nashville.

Sembrerebbe addirittura che Urban avrebbe modificato i testi di una sua canzone, sostituendo i riferimenti a Nicole con il nome della sua nuova chitarrista, Maggie: un dettaglio che, se confermato, aggiungerebbe ulteriore pepe a una vicenda già carica di tensione e curiosità.

Per Nicole Kidman, invece, questa rottura rappresenta una ferita dolorosa e inattesa: madre di due figlie adolescenti, Sunday Rose e Faith Margaret, l’attrice avrebbe fatto di tutto per salvare il suo matrimonio. Amici di Nicole avrebbero raccontato a People di come l’attrice non volesse la separazione e di come fino all’ultimo abbia cercato di tenere unita la famiglia. Alla fine la realtà si era imposta con troppa forza: “Non si può vivere sentendosi una seconda scelta”, avrebbe confidato la star a chi le è più vicino, rimanendo così “ferita e tradita”.

Parole che lasciano intuire la profondità della delusione, il dolore e la difficoltà di affrontare un cambiamento così radicale.

Nicole Kidman, la storia d’amore con Keith Urban è giunta al capolinea

La separazione tra Nicole Kidman e Keith Urban dunque è stato un colpo decisamente inatteso, non solo per l’attrice, ma anche per i fan della coppia. Fin troppo inatteso, considerando che fonti vicine alla Kidman dichiarano che lei è sotto shock e sta soffrendo molto per la situazione che sta vivendo.

La loro storia era iniziata nel 2005, quando Nicole e Keith si erano conosciuti durante un evento dedicato agli australiani di successo a Los Angeles. Lei era già una star di Hollywood affermata, reduce dal matrimonio con Tom Cruise, lui una delle voci più amate del country contemporaneo. L’intesa fu immediata, anche se all’inizio Urban ammise di essere troppo timido per corteggiarla apertamente. Poco dopo, però, i due si ritrovarono e la scintilla scoppiò in maniera travolgente.

Si sposarono l’anno successivo, a Sidney, con una romantica cerimonia che unì glamour e semplicità, suggellando quella che sembrava una favola moderna. Dal loro amore nacquero due figlie, Sunday Rose e Faith Margaret, che hanno reso ancora più saldo il legame e, nonostante momenti difficili come la battaglia di Urban contro le dipendenze, Nicole gli è sempre rimasta accanto, descrivendo quel matrimonio come la sua “ancora” e il vero rifugio lontano dalle luci di Hollywood.

Ora però l’idillio si è infranto: Nicole per il momento ha scelto di mantenere un profilo basso, evitando dichiarazioni troppo plateali o atteggiamenti polemici, mantenendo il suo aplomb e il suo stile elegante e controllato. Di tutt’altro tono, invece, i rumors su Keith Urban, descritto come già pronto a voltare pagina, persino già al fianco di un’altra donna, intenzionato a vivere questa nuova fase con entusiasmo. Una fonte vicina alla coppia avrebbe infatto rivelato al magazine TMZ: “Tutti i segnali indicano che Keith è con un’altra donna. Nicole non lo nega, ma è ancora sotto shock”.