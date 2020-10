Chi è Andrea Evangelista, il nuovo amore di Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova

editato in: da

Si chiama Andrea Evangelista l’uomo che ha regalato il sorriso a Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova. Dopo settimane di indiscrezioni i due hanno deciso di ufficializzare la relazione con una foto pubblicata su Instagram. “E noi 2”, ha scritto Chiara commentando una foto in cui bacia sulla guancia il compagno durante una romantica vacanza al mare.

Da sempre molto riservata, la Giordano ha voluto condividere con i follower la gioia di un amore divenuto molto importante. Secondo fonti vicine alla coppia, i due si conoscono da tempo e prima di innamorarsi sarebbero stati amici. Ballerino e coreografo, Andrea Evangelista lavora nel mondo della tv ed è un volto noto di diverse trasmissioni Rai, da Domenica In a I Fatti Vostri, dove è attualmente impegnato. A unire Chiara e Andrea la passione per il ballo.

Durante la sua partecipazioni ad Amici Celebrities, dove aveva mostrato il suo talento per la danza, la Giordano aveva parlato per la prima volta della separazione da Raoul Bova, svelando di aver superato i momenti più difficili grazie al ballo. 47 anni lei, 32 lui, Chiara e Andrea sembrano molto felici e la love story procede a gonfie vele.

Un nuovo inizio per la Giordano che non aveva mai nascosto di aver offerto molto per la fine del matrimonio con Bova. L’attore romano era rimasto folgorato dalla giovanissima veterinaria che, come aveva spiegato lei tempo dopo – l’aveva conquistato ballando un meneito. Poi erano arrivate le nozze e la nascita di due figli: Alessandro Leon e Francesco. Un amore, quello fra Chiara e Raoul, durato oltre dieci anni e terminato nel 2013. Oggi lui è legato a Rocio Munoz Morales, attrice spagnola da cui ha avuto due figlie, Alma e Luna, mentre Chiara non aveva trovato, almeno sino a qualche tempo fa, la persona giusta da cui ripartire.

“Aspetto senza fretta l’uomo che mi farà sballare… o se volete ballare”, aveva detto al settimanale Chi durante la partecipazione ad Amici Celebrities, forse senza sapere che poco tempo dopo nella sua vita sarebbe tornato l’amore e che Andrea Evangelista le avrebbe regalato il sorriso che oggi sfoggia con orgoglio su Instagram.