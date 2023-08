Raoul Bova: “Perché ti sceglierei una e mille volte”. La dolce dedica per il compleanno

Tanti auguri Raoul Bova! Il 14 agosto il noto attore compie 52 anni: un traguardo che ha raggiunto con maturità e consapevolezza, con una solida famiglia alle spalle e una carriera soddisfacente. Per l’occasione la compagna Rocio Munoz Morales ha condiviso su Instagram alcune immagini romantiche e scritto una dedica da brividi, che ha subito conquistato i follower. Nonostante le continue e infondate voci di crisi, la coppia è ormai unita da tempo, più precisamente dal 2011. Il matrimonio non è ancora arrivato ma Bova e Rocio sono genitori di Luna e Alma, che oggi hanno otto e cinque anni.

La dedica di Rocio Munoz Morales per il compleanno di Raoul Bova

“14.08.2023 Auguri cariño mío. Perché ti sceglierei una e mille volte”, ha premesso Rocio Munoz Morales prima di elencare i dieci motivi per cui ama follemente Raoul Bova. Un amore che resiste al tempo e che diventa sempre più forte giorno dopo giorno. “1. Perché non smetti mai di sorprenderti. E perché ogni volta che mi baci mi fai venire la pelle d’oca, lo sai. 2. Perché sembra che ti conosco da una vita intera, ma ti amo così intensamente come se ti avessi conosciuto un mese fa. Diciamolo, sono follemente innamorata di te. P.S. Che luogo magico….3. Perché sei arrivato nella mia vita, come un angelo, dall’alto. Per salvarmi”, ha spiegato l’attrice spagnola.

Il riferimento di Rocio Munoz Morales è all’ex fidanzato: prima di incontrare Raoul Bova sul set del film Immaturi-Il viaggio, la ballerina stava vivendo una relazione tossica. L’incontro con il collega italiano è stato decisivo, come ribadito in un’intervista al Corriere della Sera: “Stavo con un ragazzo che mi faceva stare male, ma non riuscivo ad allontanarmi. Non guardavo più la luce, il sole, il cielo. Guardavo solo per terra. Vivevo a testa bassa. Sono stati anni di grande dolore, di annientamento. Lui era una persona affascinante, un attore, con tanti pregi, ma con problematiche sue. Io avevo solo 19 anni. L’ho anche trovato a letto con un’altra”.

Tornando alla dedica per Raoul Bova, Rocio Munoz Morales ha aggiunto gli altri motivi per i quali è così innamorata del compagno: “4. Perché sei la persona con la quale mi diverto di più al mondo. 5. Perché sei un padre amorevole e affettuoso. E perché Alma e Luna non potevano avere un papà migliore. Grazie perché insieme a te ho conosciuto la potenza di essere mamma. 6. Perché sei una una delle persone che ha dei valori più buoni e solidi che io abbia mai conosciuto. 7. Perché con te, mi piace TUTTO. Sei il compagno perfetto d’avventure, viaggi, mangiare, follie, segreti, spiritualità…8. Perché solo TU mi fotografi così. 9. Perché insieme, tutto diventa possibile”.

Infine un confronto tra Raoul Bova e il padre di Rocio Munoz Morales scomparso di recente (con tanto di foto dei due): “10. TE e lui… I due uomini della mia vita. Così simili…”.

Il matrimonio tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Ciclicamente si parla di matrimonio tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales ma al momento non c’è un progetto concreto all’orizzonte. In passato il nuovo Don Matteo è stato sposato con Chiara Giordano, dalla quale ha avuto i figli più grandi Alessandro Leon e Francesco. “Me lo deve chiedere lui, io sono una donna tradizionale ed aspetto una richiesta”, aveva dichiarato Rocio, più giovane di Bova di 17 anni. Sull’argomento Raoul aveva invece fatto sapere: “Magari le farò una sorpresa quando meno se lo aspetta. Io credo nel matrimonio, ma soprattutto nell’amore… Un’unione cementata da due figlie è profonda, significa sposarsi nel cuore”.