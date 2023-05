Sensuale sirena in Armani

Modella, attrice e conduttrice spagnola ma con il cuore in Italia. Rocío Muñoz Morales è una donna elegante come poche e lo dimostra a ogni sua apparizione, specialmente sui red carpet che calca con un mix di charme e sensualità davvero invidiabili. Proprio quest'anno l'abbiamo vista scendere le scale del Teatro Ariston di Sanremo in occasione del Festival della Canzone Italiana, fasciata in un long dress a sirena Armani Privé, tempestato di paillettes e con tagli strategici. A impreziosire il look ci ha pensato il collier della collezione Goddes Garden in oro bianco, diamanti e goccia di rubellite di Pasquale Bruni: divino.