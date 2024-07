Come vestirsi a Parigi: idee di look facili e chic

Vacanza a Parigi? Ecco qualche idea di look per essere elegante e chic nella Ville Lumière!

Fonte: 123RF Suggerimenti pe rvestirsi a Parigi

Parigi è la città delle luci, la città dell’amore… e senza dubbio una delle città più fashion del mondo, insieme a Milano, Londra, New York e poche altre. Se avete in programma un weekend o una piccola vacanza in questa meravigliosa città, ecco qualche spunto utile per dei look eleganti, ma anche comodi e pratici, da turiste chic!

Come vestirsi a Parigi: capi pratici e comodi

Poche cose, ma fresche e leggere: per essere chic bisogna cercare di evitare di patire il caldo. Benvenuti quindi tutti i tessuti naturali e banditi nel modo più assoluto i sintetici, che non solo non fanno traspirare la pelle, ma rischiano anche di farvi puzzare. Se fate due passi per la città, vi accorgete subito che i look più riusciti sono anche i più semplici, quelli che sembrano davvero composti da capi pescati a caso, ma che, tutti insieme, funzionano a meraviglia.

L’abitino fluido

In cotone, lino o ecoviscosa, un bell’abitino leggero e fresco è l’ideale. Io vi suggerisco qualcosa di smanicato, ma senza bretelline supersottili, perché, se il sole picchia, vi scottate la schiena.

I bermuda al ginocchio

Al posto degli shorts, sono molto più eleganti un paio di bermuda, magari di taglio maschile: semplici e chic, potete portarli anche con una camicia di lino dal volume over e con un paio di sandali capresi semplicissimi in cuoio.

I pantaloni in lino

Da portare con un gilet a pelle, ma anche con una semplicissima t-shirt bianca e scarpe rigorosamente basse o tacchi molto comodi, i pantaloni in lino sono perfetti sia in estate che nelle mezze stagioni per un look décontracté, ideale per una città come Parigi.

La camicia over

La camicia è perfetta con i pantaloni in lino, ma anche con i bermuda e pure legata sopra l’abitino fresco: insomma è il capo perfetto da mettere in valigia perché è facile e versatile. Sceglietela con un taglio morbido, over o maschile, anche rubandola dal guardaroba del fidanzato! Come materiali, scegliete il lino o il cotone, freschi e leggeri.

Come vestirsi a Parigi: gli accessori indispensabili

Alcuni capi sono veramente indispensabili, specialmente in estate per via del caldo, che a Parigi può essere davvero torrido. Meglio partire preparate!

Un cappello per il sole

Tra tutti, questo fa un po’ turista, ve lo concedo, ma non potete pensare di stare senza: piazze, scalinate, passeggiate lungo la Senna… la testa sta al sole, meglio fare attenzione se non ci si vuole rovinare la vacanza! Se non vi va di mettervi il cappello di paglia, allora optate per un berrettino con la visiera, tra l’altro molto urban chic, che potete coordinare al vostro look. Personalmente, vi suggerisco di restare sui toni chiari, preferibilmente il bianco.

Borsa comoda

Contrariamente a quello che potete pensare, non serve che la borsa sia griffatissima, anzi. A spasso per Parigi vedrete tante donne e ragazze chicchissime con semplici ma eleganti borse di rete, di paglia o di canvas in cui mettono dentro sia le loro cose, che eventuali acquisti. Fidatevi: il no logo piò essere tremendamente chic!

Scarpe basse

Sandali, mules, sneakers, ballerine, sandali in rafia… vale tutto, basta che le scarpe siano comode! Spesso su Instagram si vedono modelle con tacchi vertiginosi a spasso per la città, ma ricordate che quelli sono scatti posati. A Parigi, le donne vanno in giro con le scarpe basse, anche con gli abiti eleganti. Sono più comode, ma anche più chic!

Occhiali da diva

Quelli sono sempre una bella idea, in qualunque stagione! Un paio di occhiali dalla montatura extra large sono perfetti per schermare il sole e soprattutto per far sparire dal viso la stanchezza di una giornata campale a spasso per la città!