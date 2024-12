Fonte: IPA Elodie sfoggia uno splendido abito in velluto nero

Avvolgente, elegante e sofisticato: il velluto è il tessuto che regala ai look delle feste quel tocco in più che rende ogni outfit super chic. Si può giocare andando a mixare capi diversi, oppure si può scegliere di utilizzare questo materiale da capo a piedi, perché si tratta di una stoffa talmente elegante che non esiste eccesso, ma trasuda sempre eleganza.

Dall’effetto cangiante e luminoso, caldo e morbido, il velluto è la risposta a tutte i dubbi di stile che possono emergere quando si decide cosa indossare in un periodo dell’anno in cui, tra pranzi, cene e apertivi, si è spesso impegnati.

Ma come possiamo indossarlo anche noi? Prendendo spunto dalle celeb e andando a scegliere i capi giusti per essere eleganti in ogni occasione.

Velvet mania: il tessuto delle feste

Il velluto è il tessuto più sofisticato e caldo, adatto ai giorni di festa o a una giornata importante. Mai noioso, regala a ogni look un aspetto super chic grazie al suo effetto cangiante e luminoso, che rende la figura ancora più sinuosa.

Lo si può abbinare con tutto ed è proprio nella scelta dei capi e degli accessori da sfoggiare insieme, che si decide lo stile che si vuole avere in una determinata occasione. La velvet mania ha inizio.

Velluto, i pantaloni sono il capo must have

Versatili, comodi e caldi: i pantaloni in velluto sono un capo must have, non solo perfetto per le feste, ma anche per andare al lavoro o per una serata importante. Averne un paio nell’armadio è fondamentale perché si possono utilizzare in ogni occasione e sono adatti sia a Natale, sia a Capodanno.

Come quelli di Urban Classic, a vita alta e luccicanti, sono modello leggings e sono comodi oltre che facili da abbinare con camicie, cappotti, oppure giacche, anche ricreando degli interessanti mix and match.

Leggings Urban Classic Comodi e super eleganti

Un modello a zampa d’elefante, in un bel marrone chiaro, perfetti per l’ultima sera dell’anno: questi pantaloni in velluto li propone Toocool e sono a vita alta, morbidi e molto comodi. Si possono indossare con scarpe alte, per slanciare la figura, oppure con sneakers basse e comode se si sceglie di festeggiare all’aperto in qualche città.

Pantaloni a zampa Toocool Versatili e dal taglio perfetto per chi vuole slanciare la figura

Molto più particolari, infine, quelli di The Drop a costine luccicanti e per un effetto wow assicurato. Vanno portati ampi, infatti la gamba è semi svasata, il modello a palazzo e sono il capo irrinunciabile per le festività.

Pantaloni a palazzo The Drop A costine e cangianti per un effetto elegante e sofisticato

Maglie effetto velvet: sofisticate in ogni occasione

Anche le maglie, le camicie e i top in velluto fanno tutta un’altra scena: li si può abbinare con capi dello stesso colore e tessuto, per un effetto super chic, oppure anche con jeans, o lana. Il bello dell’effetto velvet è che con ogni stoffa riesce a dare vita alla perfetta combo.

E poi attenzione a non prendere in considerazione solamente i colori più basic come nero, blu o rosso: anche quelli più particolari possono essere la scelta giusta per look impeccabili.

Per chi vuole optare per un grande classico, la camicia in velluto non passa mai di moda. Quella di Allegra K è molto ampia e lunga, adatta a essere indossata con pantaloni stretti o leggings. La vestibilità è perfetta, perché segue le linee del corpo, ma senza risultare aderente. Maniche lunghe con revers, coletto morbido, può anche essere indossata con una cintura a sottolineare il punto vita.

Camicia Allegra K In velluto, ampia e abbastanza lunga, per un effetto super chic

Un top nero con dettagli in paillettes: viene venduto da Grace Karin ed è il capo da indossare alle feste più importanti. È dotato di un piccolo scollo a v, e ha vita e polsini scintillanti, che vanno ad evidenziare le forme del corpo. Un capo da vera diva e adatto all’ultima notte dell’anno.

Maglia Grace Karin Con scollo a v e dettagli in paillettes

Molto basic, infine, la maglia di Urban Classic a girocollo e taglio corto che arriva alla vita: questa si può indossare con una gonna, oppure con pantaloni. Abbinata a una camicia o sopra un vestito è il capo passepartout delle feste.

Maglia Urban Classic A girocollo e corta, questa maglia è il capo passepartout delle feste

Abiti in velluto: seducenti e chic

Un abito in velluto è il tocco glam che si può sfoggiare in ogni occasione: dal periodo delle feste, come Natale e Capodanno, sino alle serate eleganti con amici e parenti. Seducenti e chic, risolvono tutti i dubbi su che cosa indossare in ogni occasione che richieda una dose extra di classe.

Abbinati con gli accessori giusti possono essere minimal senza risultare mai noiosi o banali. Inoltre, l’effetto cangiante di questo tessuto regala sensualità alla figura.

Manica a tre quarti, scollo a cuore, vita segnata da una fascia stretta e gonna ampia: sono alcuni dei dettagli che rendono l’abito di Bbonlinedress il perfetto compagno di serata se si vuole sfoggiare un capo dal sapore un po’ vintage. Dotato di cerniera, ha la gonna che arriva all’incirca al ginocchio.

Offerta Vestito di Bbonlinedress Abito dal taglio vintage e sensuale

È elegantissimo l’abito di Grace Karin con scollo americano che lascia scoperte le spalle e la schiena con una morbida scollatura, arriva sotto il ginocchio e ha uno spacco abbastanza profondo. Il modello a tubino abbraccia il corpo, ma al tempo stesso risulta morbido dalla vita in giù grazie a un drappeggio elegante.

Abito Grace Karin Tubino super elegante, che abbraccia il corpo con classe

Corto e sbarazzino, infine, il mini-dress di Zeagoo dotato di manica lunga, scollo rotondo e una gonna ampia. La parte superiore del vestito, invece, aderisce alla perfezione al corpo, andando a sottolineare le curve.

Offerta Mini-dress di Zeagoo Abito corto, dal taglio sbarazzino

Accessori, perché sceglierli in velluto

Gli accessori in velluto donano quel tocco sofisticato ad ogni look: possono essere utilizzati in un outfit pensato giocando con i toni cangianti e scintillanti di questo tessuto, oppure indossati da soli per illuminare e fare la differenza.

Senza alcun dubbio tra i must have ci sono le scarpe, magari modello Friulane che tanto piacciono e che risultano comodissime ma senza rinunciare all’eleganza.

La Tranquillina le propone cucite a mano, realizzate con velluto di cotone al 100 per cento e rifinitura premium. La suola in gomma è adatta sia a essere utilizzata in casa, sia per uscire.

Friulane La Tranquillina Comode ed eleganti scarpe in velluto

E per una serata importante? I guanti in velluto, nel modello extra lungo, sono la scelta giusta. Arrivano sopra il gomito e, oltre a essere bellissimi e sensuali, hanno anche il pregio di tenere caldo durante le fredde serate invernali. Li vende Divina Vitae.

Guanti in velluto Divina Vitae Comode ed eleganti scarpe in velluto

Il cerchietto (ma anche i fiocchi) sono l’accessorio per capelli perfetto per le feste. Il trend del momento li vuole bombati e, perché no, in velluto. Regalano subito un effetto regale a ogni look e si possono utilizzare anche in casa.

Cerchietto in velluto Bombato e di moda per un effetto regale

