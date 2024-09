Le nozze di Ilaria D'Amico sono alle porte ma non rinuncia a ritagliarsi un momento per se stessa uscendo per una giornata di shopping

Fonte: IPA Ilaria D'Amico

Ilaria D’Amico sta per sposarsi con Gigi Buffon ma non rinuncia a ritagliarsi un momento per se stessa. La giornalista si è infatti dedicata allo shopping, con un look capace di combinare comfort e raffinatezza. Come ha fatto? Semplice. Indossando due capi irrinunciabili per moltissime di noi e che non devono mai mancare nei nostri guardaroba autunnali.

Il blazer blu di Ilaria D’Amico, eleganza senza tempo

Il capo più importante del look di Ilaria D’Amico è sicuramente il blazer blu. Questa giacca è un must-have nel guardaroba di ogni donna, perché è un capo che riesce ad adattarsi a diverse occasioni, dalle più formali a quelle più rilassate. Declinato in blu, in particolare, è una scelta eccellente perché combina una tonalità neutra e sofisticata con uno stile classico, ma allo stesso tempo contemporaneo. Questo capo aggiunge immediatamente un tocco di professionalità all’intero completo, bilanciando perfettamente l’elemento casual dei jeans.

Il pezzo indossato dalla giornalista sportiva ha una vestibilità leggermente oversize, che offre non solo un comfort extra durante una giornata intensa come lo shopping, ma anche un effetto visivo rilassato, lontano dall’essere troppo rigido o formale. Le spalle ben definite, insieme ai bottoni bianchi in contrasto, lo rendono ancora più accattivante dal punto di vista estetico. Questo tipo di taglio funziona bene su diverse silhouette, poiché allunga la figura e valorizza il busto, rendendolo una scelta intelligente per diverse tipologie di corpo.

Fonte: IPA

I jeans a zampa, ritorno agli anni ‘70

Per completare il look, Ilaria D’Amico indossa un paio di jeans a zampa d’elefante. Questo modello, che è tornato prepotentemente di moda negli ultimi anni, è un tributo agli anni Settanta, ma con un tocco moderno. I jeans a zampa sono noti per la loro capacità di allungare visivamente la gamba e creare una figura più slanciata, specialmente se abbinati a scarpe con un po’ di tacco, come quelle che indossa lei.

Grazie alla loro silhouette scampanata verso il fondo, offrono un’ottima alternativa ai classici skinny jeans. Sono ideali per chi desidera un look più originale e ricercato, senza però rinunciare al comfort del denim. Questo modello, infatti, consente di muoversi liberamente, rendendolo perfetto per una giornata di shopping, durante la quale il movimento è essenziale.

Il lavaggio medio-scuro dei jeans contribuisce a creare un effetto equilibrato nel look, evitando che risulti troppo casual o troppo formale. Questo tipo di jeans può essere abbinato facilmente sia a capi più eleganti, come un blazer, sia a capi più sportivi, a seconda delle necessità della giornata.

Fonte: IPA

Il look con tracolla verde

La borsa a tracolla verde di Ilaria D’Amico si distingue per un design grafico geometrico che aggiunge un tocco di personalità all’insieme. La borsa, oltre a essere un accessorio di stile, è anche estremamente pratica. Il fatto che sia a tracolla permette di avere le mani libere, un dettaglio fondamentale durante le compere, quando si devono portare sacchetti e si desidera avere libertà di movimento. Il colore verde lime, acceso e fresco, crea un contrasto interessante con il blu del blazer, dando vivacità all’outfit senza risultare eccessivo.

Fonte: IPA

Gli accessori, in generale, giocano un ruolo importante nel definire un look, e Ilaria D’Amico dimostra di saperli scegliere con cura per creare un mix bilanciato tra eleganza e funzionalità. Anche le scarpe, pur non essendo completamente visibili, sembrano essere un modello comodo ma elegante, probabilmente con un leggero tacco che contribuisce ad allungare la figura e completare il look in modo armonioso.