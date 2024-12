Letizia di Spagna, la maxi giacca che non le dona

Letizia di Spagna sorprende con un completo burgundy a Cuenca. Ma la maxi giacca oversize divide il pubblico: i dettagli di un look che non convince

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Letizia di Spagna

Letizia di Spagna è universalmente riconosciuta come una delle regine più eleganti del nostro tempo, capace di trasformare ogni look in un esempio di raffinatezza. Eppure, anche le icone di stile possono inciampare. Durante una recente visita a Cuenca, accompagnata da Re Felipe VI, Letizia ha sfoggiato un completo che non è passato inosservato, ma non per i motivi migliori. La maxi giacca scelta per l’occasione, dal taglio oversize, ha suscitato più di qualche perplessità.

Letizia di Spagna, l’outfit in rosso: troppo volume, poca armonia

Il completo rosso firmato Sézane scelto dalla Regina era composto da un blazer doppio petto con una silhouette decisamente oversize, abbinato a pantaloni a gamba larga nella stessa tonalità. La giacca, caratterizzata da spalle arrotondate e revers ben definiti, era arricchita da bottoni neri a contrasto e da tasche decorative che non aggiungevano granché all’estetica generale.

Sotto la giacca, Letizia ha optato per una camicia color taupe con colletto, creando un interessante contrasto cromatico che, tuttavia, non è bastato a bilanciare le proporzioni dell’intero look.

Fonte: IPA

La scelta di accessori tono su tono con la camicia – una borsa a tracolla con catena e delle scarpe coordinate – ha dimostrato, ancora una volta, l’attenzione della Regina per i dettagli. Eppure, nonostante l’impegno, il risultato complessivo non convince. Il volume eccessivo della giacca ha finito per sovrastare la figura esile di Letizia, spegnendo quel fascino sofisticato che tanto la contraddistingue.

Negli ultimi anni, Letizia di Spagna ci ha abituati a completi sartoriali che valorizzano al massimo la sua silhouette. Indimenticabile, ad esempio, il suo outfit grigio firmato Mango indossato per il 17º Seminario Internazionale su Linguaggio e Giornalismo. Qui, una giacca dalle linee pulite e pantaloni impeccabilmente tagliati hanno messo in evidenza non solo il suo fisico, ma anche il suo gusto impeccabile per i look minimalisti e moderni.

Fonte: IPA

Il potere del “power suiting” e gli inciampi occasionali

Letizia di Spagna è una delle principali ambasciatrici del “power suiting” tra le donne reali. I completi dal taglio maschile, resi celebri da icone come Lady Diana negli anni ‘80, rappresentano ormai un elemento distintivo del guardaroba reale. Kate Middleton, Meghan Markle e la Regina Mary di Danimarca hanno seguito la stessa strada, ma è Letizia che spesso riesce a reinventare questo stile con un tocco più moderno e personale.

Il blazer rosso indossato a Cuenca, tuttavia, si discosta da questa tradizione vincente. Invece di enfatizzare la sua figura, il modello oversize ha finito per appesantirla, lasciando spazio a una silhouette meno definita. Un esempio che dimostra come anche una regina, icona di eleganza e stile, possa sperimentare, a volte senza centrare del tutto l’obiettivo.

Fonte: IPA

La scelta di Letizia di abbinare scarpe e borsa alla camicia taupe è stata sicuramente azzeccata, ma l’assenza di gioielli importanti – ad eccezione di un paio di semplici orecchini pendenti con perle – ha contribuito a rendere il look meno incisivo. Una collana delicata o un bracciale sottile avrebbero forse aiutato a bilanciare l’outfit, aggiungendo quel tocco di femminilità che in questo caso sembrava mancare.

Nonostante qualche scivolone, Letizia di Spagna continua a essere un’ispirazione per molte donne, dimostrando che anche le icone di stile possono prendersi delle libertà e osare, con risultati a volte sorprendenti e, altre volte, meno convincenti.