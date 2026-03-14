Letizia di Spagna, il tailleur con allacciatura asimmetrica e mocassini

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IPA Letizia di Spagna in tailleur grigio

Linee pulite, palette neutra e un dettaglio sartoriale che cambia completamente la percezione di un classico. La regina Letizia torna ancora una volta a dimostrare come il tailoring possa diventare uno strumento di stile potente, soprattutto quando è interpretato con precisione e semplicità.

Per la cerimonia di chiusura della terza edizione del Master en Reporterismo Internacional dell’Istituto RTVE e dell’Università di Alcalá, la sovrana ha scelto un tailleur grigio dal taglio impeccabile. Un look perfettamente in linea con il contesto accademico dell’evento, ma allo stesso tempo in grado di raccontare molto della sua estetica: essenziale, contemporanea e sempre molto attenta ai dettagli.

Letizia di Spagna, il tailleur grigio con chiusura asimmetrica

Il completo, in una raffinata tonalità di grigio mélange, è composto da pantaloni dal taglio dritto e da una giacca leggermente sagomata che valorizza la silhouette. Il punto focale del look è però la chiusura asimmetrica, sottolineata da due bottoni scuri che spezzano la linearità del capo e creano un gioco visivo interessante.

Un piccolo elemento sartoriale che riesce a dare movimento a un capo tradizionalmente molto rigoroso, trasformando il classico tailleur da ufficio in una scelta più moderna e sofisticata.

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Il tessuto, morbido ma strutturato, accompagna il movimento mentre Letizia cammina, enfatizzando la pulizia delle linee e la costruzione del capo. Anche la lunghezza dei pantaloni contribuisce a mantenere l’equilibrio del look, con una caduta fluida che sfiora la scarpa.

Mocassini ed eleganza contemporanea

A completare l’outfit, la regina ha scelto un paio di mocassini neri lucidi: una soluzione che negli ultimi anni è diventata sempre più presente nei guardaroba.

Se in passato le décolleté con tacco erano quasi una costante negli impegni pubblici, oggi Letizia alterna spesso scarpe più pratiche, dimostrando che anche la comodità può convivere con l’eleganza istituzionale.

La scelta delle calzature rafforza l’impronta contemporanea del look e dialoga perfettamente con il rigore del tailleur. Il finish lucido aggiunge un tocco raffinato, mentre la linea pulita mantiene l’insieme estremamente equilibrato.

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I capelli portati sciolti e lisci, mossi dal vento mentre la sovrana cammina, contribuiscono a rendere l’immagine ancora più naturale. Il make-up resta luminoso e discreto, concentrato soprattutto sullo sguardo, mentre gli accessori sono ridotti al minimo: piccoli orecchini brillanti e pochi gioielli scelti con grande misura.

Letizia di Spagna, il profondo legame con il giornalismo

L’evento aveva per Letizia anche un significato particolare. Prima di entrare nella famiglia reale, infatti, la sovrana ha lavorato per anni come giornalista e reporter televisiva costruendo una carriera nel mondo dell’informazione.

Proprio per questo la cerimonia di chiusura del Master en Reporterismo Internacional rappresenta un appuntamento molto vicino alla sua storia personale. Durante il suo intervento, la regina ha parlato delle trasformazioni che stanno attraversando i media e delle sfide poste dalle nuove tecnologie.

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Tra i temi affrontati anche quello dell’intelligenza artificiale e del suo impatto sul giornalismo contemporaneo. Secondo Letizia, gli strumenti tecnologici possono rappresentare un supporto importante per il lavoro redazionale, ma non potranno mai sostituire completamente lo sguardo, l’esperienza e la sensibilità di chi racconta la realtà sul campo.

Parole che sembrano riflettere anche il suo percorso personale. Perché, anche dopo oltre vent’anni di vita istituzionale, il legame con il giornalismo continua a emergere ogni volta che la regina torna a confrontarsi con chi sogna di intraprendere questa professione.