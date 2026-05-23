Letizia di Spagna sfida il caldo col completo bianco

In occasione del decimo anniversario dell'Accademia Ufficiali di Aranjuez, la Regina Letizia ha indossato uno dei suoi completi bianchi, che avevamo già visto

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Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna sa sempre come stupire, scegliendo outfit perfetti per ogni occasione, anche quando le temperature cominciano a salire. In occasione del decimo anniversario dell’Accademia Ufficiali di Aranjuez, la Regina ha visitato la struttura: un evento decisamente istituzionale, durante il quale ha optato per uno stile sobrio ma elegantissimo.

Il completo bianco di Letizia di Spagna

L’agenda della Regina Letizia è sempre piena di impegni: la moglie di Felipe VI si è recata ad Aranjuez per presiedere le celebrazioni per il decimo anniversario della nuova sede dell’Accademia Ufficiali della Guardia Civile.

Un evento dal sapore decisamente formale, per il quale ha scelto un look sobrio e studiato nei minimi dettagli. Letizia di Spagna ha scelto un abito in tweed bianco dal suo guardaroba. Si tratta di una creazione di Felipe Varela – uno dei suoi stilisti preferiti – arricchito da bottoni sul petto e sulle maniche.

Ovviamente, quando parliamo della Sovrana, nessun dettaglio è lasciato al caso: sebbene a prima vista l’abito possa sembrare molto tradizionale, in termini di comunicazione non verbale non può che rivelarsi una scelta vincente. Il bianco è il colore della solennità, della trasparenza e del rispetto istituzionale. Indossandolo di fronte ai vertici della Guardia Civile e al Ministro dell’Interno, Fernando Grande-Marlaska, la Regina ha voluto lanciare un messaggio ben preciso, fondato sulla discrezione: dare risalto all’anniversario del complesso senza attirare troppo l’attenzione su di lei.

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Per spezzare la predominanza del bianco e per creare una silhouette otticamente più slanciata, la Regina ha aggiunto all’abito una sottile cintura in pelle nera. Il nero è il colore scelto anche per le décolleté, dal tacco non troppo alto ma comunque elegantissime, ideali per muoversi tra i corridoi e le aule del centro dove i futuri ufficiali conseguono titoli di studio impegnativi come Ingegneria della Sicurezza.

Per quanto riguarda i gioielli, Letizia ha scelto ancora una volta la sobrietà: ha indossato per delicati orecchini a cerchio con una perla pendente e il suo inseparabile anello Coreterno.

L’abito che abbiamo già visto

La Regina Letizia ha indossato questo abito in numerose occasioni, dalla presentazione dei premi Jaime I nel 2017, a un pranzo con l’ex presidente della Colombia, fino al suo viaggio a New Orleans nel 2018, ma era da un po’ che non la vedevamo con questo vestito indosso.

Nonostante le temperature che cominciano a salire, per la Sovrana la scelta del completo in tweed si è rivelata la più azzeccata: un abito che comunica a primo impatto sobrietà, perfetto quando l’occasione richiede il massimo decoro istituzionale.

Il tweed poi è un tessuto particolarmente amato dalla Regina di Spagna, che ha diversi capi nel suo guardaroba. Uno dei più amati? La giacca rossa e bianca in perfetto stile Chanel realizzata dall’APRAMP (laboratorio di sartoria grazie al quale le donne, costrette a prostituirsi, possono trovare un lavoro e riprendersi la propria dignità), ma anche quella rosa indossata qualche anno fa per un altro evento istituzionale, in occasione della cerimonia conclusiva per il primo centenario del servizio di evacuazione del primo soccorso aereo.

Ma tra le sue giacche più belle c’è quella di Massimo Dutti bianca e nera: un vero passepartout da copiare e da avere nel nostro armadio.