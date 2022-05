Maria Elena Boschi e Giulio Berruti in crisi: film hot e gelosie. Le foto su Instagram

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: i segreti della loro storia d’amore

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti di nuovo in crisi? Pare che il film osé che lui sta girando in Polonia abbia di nuovo messo in discussione il loro rapporto. Tutta colpa dell’attrice polacca, biondo platino, Paulina Galazka, 32 anni, con cui ha posato insieme tempo fa su Instagram. Mentre sui social neanche uno scatto con l’ex Ministra, per motivi di privacy, come ha sempre sostenuto la coppia. Dunque, davvero la loro storia d’amore sta arrivando al capolinea? Berruti e Boschi tacciono ma nelle storie che entrambi hanno pubblicato su Instagram compaiono immagini che non lasciano più dubbi.

Maria Elena Boschi, il film hot di Giulio Berruti

Procediamo con ordine. Funesto fu il film hot che vede protagonista Giulio Berrutti. La pellicola in questione s’intitola Girls to buy e pare sia una sorta di Cinquanta sfumature in versione polacca dove l’aitante attore si presta a scene senza veli e pose mirabolanti a letto, sulla moquette e in altre situazioni fantasiose. Al suo fianco c’è sempre la bellissima e disinvolta Paulina Galazka. Le prime immagini del film circolate sui social pare abbiano insospettito e ingelosito Maria Elena Boschi, come riporta La Repubblica.

Anche se consapevole che la carriera del fidanzato prevede compromessi e scene che possono irritare, pare che questa volta l’impegno richiesto a Berruti dal film polacco, non sia stato gradito dalla Boschi.

Maria Elena Boschi, la foto di Giulio Berruti con un’altra

Che qualcosa si era incrinato nella favola idilliaca che stavano vivendo, era già emerso qualche mese fa. Berruti e la Boschi avevano trascorso le vacanze di Natale separatamente. Proprio allora risalgono i selfie di Giulio con la collega Paulina Galazka, in barca, seduti vicini vicini, quasi abbracciati. Anche all’epoca si parlò di crisi, ma il problema sembrava rientrato. Anche se le occasioni di vederli insieme in questi mesi sembra si siano fatte ancora più rare. Così, lei si regala una serata da sola con le amiche a Milano, tifa Ferrari a Imola con selfie da sola, mentre lui va in montagna apparentemente da solo e non posta nulla della sua vita privata.

D’altro canto entrambi sono molto impegnati con le rispettive carriere e poi da quando si sono messi insieme nel 2020, la difesa della loro privacy è stata uno dei punti di forza della loro relazione, tanto che per parecchi mesi hanno cercato di tenerla nascosta. Ora però, stando a quanto scrive La Repubblica gli atteggiamenti osé di Berruti nel film hanno insospettito Maria Elena Boschi che pare stia tenendo sotto controllo il fidanzato, pronta a fare scenate di gelosia al primo passo falso di lui.

Maria Elena Boschi, la vacanza segreta

Intanto, però, pare che i due stiano facendo di tutto per salvare la loro relazione, anche concedersi qualche giorno di relax insieme al mare. Curiosamente infatti nelle Storie di entrambi i profili Instagram è comparsa la stessa foto, un magnifico panorama immortalato all’Isola di Tavolara. Nessun commento, nessuno scatto insieme, ma il fatto di aver postato la stessa immagine è la prova che l’amore c’è ancora (per ora).