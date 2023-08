Fonte: IPA Maria Elena Boschi

Maria Elena Boschi, onorevole di Italia Viva alla Camera dei Deputati, è fidanzata da circa tre anni con il noto attore Giulio Berruti. L’artista, noto al grande pubblico per il ruolo da protagonista nella fiction targata Mediaset La Figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, ha all’attivo anche una laurea in ortodonzia. La coppia, da sempre molto riservata, ha deciso di raccontarsi attraverso una lunga intervista. I due hanno svelato anche i loro progetti per il futuro.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: la loro storia d’amore

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti stanno insieme da circa tre anni. Una relazione che ha destato la curiosità dei paparazzi, ma che è stata tenuta sempre molto riservata dai protagonisti stessi. In questi anni si è parlato più volte di una loro crisi, ma anche di possibili fiori d’arancio in arrivo. Adesso, l’onorevole e l’attore hanno deciso di confidarsi in prima persona e di svelare come stanno veramente le cose alle pagine del settimanale Chi, come riportato da Il Fatto Quotidiano.

Il fidanzamento tra l’esponente di Italia Viva e Giulio Berruti ha infiammato da subito il mondo del gossip, anche per la reazione dell’ex di lui, Francesca Kirchmair, che aveva rivelato che l’attore le raccontava che quella con l’onorevole fosse una semplice amicizia. Il protagonista di molte fiction televisive ha spiegato, adesso, come è nata, davvero, la relazione con Maria Elena Boschi. Tra i due si è trattato di un colpo di fulmine, scattato alla prima del film I bambini sanno di Walter Veltroni: “I nostri sguardi si sono incrociati ed è scoppiata la scintilla… Sì, ci siamo piaciuti subito, ma ci è voluto un bel po’ di tempo per dircelo e perché diventasse qualcosa di più”.

La relazione, però, non comincia subito e il destino li fa incontrare di nuovo, alla Festa della Repubblica al Quirinale. Il giorno dopo l’attore ha inviato un mazzo di rose all’onorevole, ma solo con il lockdown la loro conoscenza si è trasformata in qualcosa di più importante: “Giulio mi aveva colpito, ma ho aspettato a rispondere e nel frattempo lui aveva incontrato un’altra persona. Anche io ho avuto una storia… Con la pandemia è tornato, ma c’era il lockdown e così abbiamo ripreso a vederci dopo. Al parco, con il cane: a quel punto eravamo liberi entrambi”.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: a quando le nozze?

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti hanno raccontato i primi passi del loro amore in un’intervista, ma la coppia ha anche svelato dei dettagli sui progetti futuri. Infatti l’onorevole ha svelato di attendere la proposta di matrimonio dal compagno: “Aspetto che Giulio me lo chieda”. Giulio ha risposto ironicamente, svelando che ancora non ci sia una data fissata per i fiori d’arancio: “Anche io che lo faccia lei… Scherzo! Non c’è una data”.

Giulio Berruti ha affrontato anche l’argomento dei figli, rivelando come questo sia uno dei progetti futuri della coppia: “Condividiamo un’idea di famiglia che è anche una squadra, in cui c’è complicità. Già ci sentiamo una famiglia in effetti. Volete sapere se pensiamo a dei figli? Sì, vorremmo dei figli. Anche se per ora siamo molto richiesti come zii”.

Infine l’artista ha raccontato quanto sia stato difficile e strano all’inizio della loro relazione subire le offese di coloro che non apprezzano la sua fidanzata: “Per sopravvivere abbiamo imparato a ignorare tutto ciò. Nei primi mesi mi aveva colpito la morbosità con cui attaccavano Maria Elena. Lei è una politica, quindi in parte me lo aspettavo, ma sui social leggevo frasi irripetibili. Offese gratuite che credo siano frutto di un certo imbarbarimento di una parte della società italiana. Mi è accaduto di essere offeso in mezzo alla strada solo per il fatto di stare con lei”.