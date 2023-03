Maria Elena Boschi paparazzata con i suoceri: le nozze con Berruti sempre più vicine

Fonte: IPA Maria Elena Boschi

Aria di matrimonio per Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: non è certo un mistero che la coppia, sempre più innamorata, stia progettando il suo futuro, ma tutto lascia intuire che i preparativi potrebbero essere già iniziati. La deputata infatti è stata paparazzata in un noto ristorante romano in compagnia dei futuri suoceri, tra gran sorrisi e clima sereno.

Maria Elena Boschi a cena con i suoceri: aria di matrimonio?

Nozze in vista per Maria Elena Boschi e Giulio Berruti? La notizia non è certo una novità per gli appassionati di gossip, che da tempo sono a conoscenza delle voci di un imminente matrimonio. I due non hanno mai voluto parlare troppo della loro relazione, lasciando solo intuire di progetti a lungo termine, ma a conferma delle loro intenzioni – sempre più serie – ci sarebbe una cena particolare.

La deputata di Italia Viva infatti è stata infatti paparazzata nel noto ristorante “Dal Bolognese”, in Piazza del Popolo a Roma, con i futuri suoceri, mamma e papà del fidanzato Giulio Berruti. E a testimoniarlo ci ha pensato il re dei paparazzi Rino Barillari, che fotografa da decenni i vip nostrani e che ha immortalato la Boschi sorridente e serena.

Tutto lascia intuire che i due siano sempre più vicini alle nozze, e gli incontri sempre più frequenti con i genitori dell’attore potrebbero essere un segnale che i preparativi stanno procedendo a gonfie vele. Non è certo la prima volta che Maria Elena Boschi viene fotografata in compagnia dei futuri suoceri.

Solo qualche settimana fa tutta la famiglia Berruti era stata paparazzata insieme in un altro noto ristorante della Capitale in occasione del compleanno dell’attore. Poi, a seguito della cena, la coppia era stata fotografata mano nella mano durante una passeggiata, condita anche da baci appassionati.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, quello che sappiamo sulle nozze

I dettagli sul matrimonio della coppia sono avvolti nel mistero, perché di fatto né Maria Elena Boschi né Giulio Berruti – da sempre molto riservati sulla loro relazione – ne hanno parlato con troppa insistenza. La deputata aveva confermato la notizia a Verissimo, ma la pandemia aveva rimesso tutto in discussione.

E non erano mancate le presunte voci di crisi, mai confermate direttamente dalla coppia, e che si sono sgonfiate nel giro di qualche settimana. Tanto che i due sono apparsi in pubblico più innamorati che mai, mettendo a tacere ogni pettegolezzo sulla questione. Ad anticipare qualche dettaglio sul matrimonio è stato nei mesi scorsi il settimanale Chi.

Il giornale di Alfonso Signorini aveva svelato che le nozze potrebbero essere celebrate verso la metà del 2023, probabilmente nell’amata campagna toscana, dove si trova la villa dei genitori della parlamentare. E non è certo un mistero che nel frattempo la Boschi si sia messa al lavoro per arredare la sua nuova casa a Roma, quella che probabilmente diventerà il nido d’amore con Giulio Berruti una volta convolati a nozze.

E se ci fosse ancora bisogno di ulteriori conferme, c’è anche un prezioso anello che la parlamentare sfoggia all’anulare sinistro dal San Valentino dello scorso anno. “Con Giulio sogno di diventare mamma. Lo sogno da sempre – aveva confessato la Boschi qualche tempo fa nel salotto di Silvia Toffanin -. Accanto a lui viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia”.