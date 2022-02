Boschi, look rosso come l’amore (per Berruti): è la regina di San Valentino

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: i segreti della loro storia d’amore

Se aveste ancora dubbi sul fatto che l’amore rende più belli, Maria Elena Boschi ne è la prova lampante. I suoi grandi occhi azzurri splendono di una luce unica, il riflesso del grande amore per Giulio Berruti con il quale (in barba alle voci che li volevano in crisi) va a gonfie vele. Nessun dettaglio sui loro festeggiamenti per San Valentino, ma una cosa è certa: quell’unica story condivisa dalla Boschi su Instagram vale più di mille parole.

Maria Elena Boschi in rosso è la regina di San Valentino

San Valentino, la festa degli innamorati nonché l’occasione per noi “vanitose” di sfoggiare look a tema per la nostra dolce metà. Maria Elena Boschi in quanto ad abiti e stile non è seconda a nessuno, come dimostra sia nelle occasioni informali (indimenticabile la mise sfoggiata lo scorso Natale) che in quelle istituzionali

Bella, anzi bellissima. Ancor di più quando mostra quel grande sorriso alla vista del suo grande amore, l’attore Giulio Berruti. Lo ha fatto con l’ultima story condivisa su Instagram, proprio in occasione della giornata più romantica dell’anno, dove sfoggia un look total red che la elegge ufficialmente regina di San Valentino.

La camicetta con maniche a sbuffo e collo arricciato a lupetto è semplicemente deliziosa, en pendant con il rossetto rosso da perfetta fashion addicted. Anche l’hair style con semplicità ne esalta il volto da bambola, ma a vincere su tutto sono lo sguardo e il sorriso di una donna felice e innamorata.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, amore senza fine

La story “sanvalentinese” di Maria Elena Boschi lascia spazio non solo alla sua bellezza, ma anche a un dettaglio che non passa inosservato. La deputata stringe dolcemente la mano in quella di un “misterioso” uomo fuori campo, che non è poi così difficile identificare: con uno sguardo e un sorriso così luminosi, non può che trattarsi del suo amato Giulio Berruti.

Per non parlare, poi, del grande e prezioso anello di fidanzamento in bella vista: come si fa a non notarlo? Il gioiello non è passato inosservato da quando ha fatto capolino per la prima volta all’anulare sinistro della bella Meb e non è da escludere che sia il pegno di amore di Giulio. Forse l’attore, che non ha mai nascosto il desiderio di voler costruire una famiglia e un futuro insieme alla sua compagna, ha già fatto la fatidica proposta.

Post dopo post, sorriso dopo sorriso, quel che è certo è che la splendida Maria Elena Boschi tiene alla larga le voci che di tanto in tanto la vorrebbero in crisi con il bel Giulio Berruti. Le ultime voci si erano rincorse lo scorso dicembre, semplicemente perché la coppia non si era mostrata insieme sui social per fare gli auguri ai propri follower. Anzi, aveva fatto storcere un po’ il naso la “cartolina di Natale” della Boschi in compagnia del fratello, senza il fidanzato. Tutte supposizioni, alla fine, smentite da commenti romantici e piccoli gesti d’amore che non fanno altro che confermare il bel legame tra i due. Quel grande sentimento che li rende complici e felici, l’una al fianco dell’altro.