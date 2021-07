Maria Elena Boschi in rosso lascia senza fiato Giulio Berruti: la dedica su Instagram

editato in: da

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: i segreti della loro storia d’amore

L’estate di Maria Elena Boschi trascorre tra relax in yacht, balletti al Teatro dell’Opera di Roma e impegni politici, in particolare con il Ddl Zan in fase di definizione. E nel suo cuore sempre Giulio Berruti che le ha scritto una meravigliosa dedica d’amore su Instagram.

Così Maria Elena Boschi è stata paparazzata dal magazine Oggi al largo dell’isola di Ponza su uno yacht con Giulio Berruti. I due fanno coppia già da parecchio tempo, anche se gelosi della propria privacy, per mesi non hanno ufficializzato la loro relazione. Gli scatti mostrano l’ex Ministra e l’attore piuttosto alterati, qualcosa ha infastidito la Boschi al punto da rifiutare le tenerezze del compagno, ma alla fine ha ceduto all’abbraccio del suo Giulio ed è tornata l’armonia. Per altro i due hanno grandi progetti, come Maria Elena ha confessato a Verissimo, vorrebbero infatti diventare genitori.

Poi la Boschi ha assistito a un balletto al Teatro dell’Opera di Roma, con Roberto Bolle. L’ex Ministra, elegantissima, si è presentata a teatro con un completo rosso fuoco che esalta il suo incarnato. Perfetto l’abbinamento con la clutch morbida d’oro e il bracciale a manchette, vero trend di stagione, indossato anche da Charlotte Casiraghi al party esclusivo organizzato a Cannes da Chanel.

Maria Elena Boschi documenta la serata a teatro con una serie di foto, condivise su Instagram, tra cui un selfie con Roberto Bolle. È talmente splendida che Berruti, di solito molto riservato sulla sua relazione, la trova a tal punto irresistibile da scriverle pubblicamente una meravigliosa dedica d’amore con tanto di cuoricino: “Che bello il mio amore grande ❤️”. E qualcuno sottolinea come lui e l’ex Ministra formino una bellissima coppia.

Il fascino della Boschi cattura non solo il fidanzato ma anche i suoi follower. C’è chi le scrive: “È vero sei anche molto bella ,ma la tua intelligenza mi piace ancora di più”. “Bellezza e perfezione in un unica donna”. “La classe .. la competenza.. la bellezza”. Altri la definiscono “Red Queen”. E anche Bolle reagisce alla foto con lei con un cuoricino.