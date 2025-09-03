Maria Elena Boschi torna a parlare di Giulio Berruti e di gravidanza: “Ciò che viene scritto può ferire”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

Maria Elena Boschi torna a parlare di Giulio Berruti in una rara intervista e delle illazioni su una sua possibile gravidanza. L’attore e la politica sono legati ormai da cinque anni e formano una delle coppie più belle dello showbiz.

Maria Elena Boschi e il commento sulla gravidanza

Sul settimanale Chi, Maria Elena Boschi ha parlato del suo rapporto con il gossip. Da subito la sua relazione con Giulio Berruti è finita sotto i riflettori e non sono mancate indiscrezioni e ipotesi su una sua possibile gravidanza. “Il mio timore? Sono sincera: trovo sia molto delicato affrontare sui giornali il tema della maternità – ha raccontato -. Sempre e su qualsiasi tipo di giornale. Anche Giulio e io ne abbiamo parlato pubblicamente esplicitando un desiderio, ma poi alcuni giornali o siti ne hanno parlato a prescindere: è incinta, non è incinta? E succede a tante altre donne”.

“Penso che dovrebbero parlarne solo i diretti interessati, se vogliono – ha aggiunto la politica -, perché spesso quello che viene scritto da estranei in modo casuale, magari anche con le migliori intenzioni, può arrivare in fasi delicate di un percorso complicato e, a volte, può ferire le persone. Credo che sarebbe meglio essere sempre prudenti nell’affrontare un tema così prezioso e intimo”.

Maria Elena ha poi parlato della sua difficoltà ad adattarsi ai gossip sul suo conto, soprattutto dopo l’inizio della storia d’amore con Berruti. “Giulio, facendo anche l’attore, è molto sciolto e mi ha insegnato a rilassarmi di più durante le foto, cosa per me praticamente impossibile perché mi sento sempre molto in imbarazzo”, ha confidato.

“Resto la ragazza di un paesino di campagna – ha poi aggiunto, confessando di provare sempre una strana sensazione nel vedersi sulle pagine dei giornali di gossip insieme al suo compagno -. Ma anche con la consapevolezza che è uno strumento in più, per chi fa il mio lavoro, per far arrivare a più persone possibili il proprio impegno e farsi conoscere meglio, ma con garbo e misura, senza esagerare”.

L’amore di Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

Era il 2014 quando Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si incontrarono per la prima volta. Poi un secondo incontro, nel 2017, con un romantico corteggiamento dell’attore, e l’inizio della relazione, arrivato ufficialmente dopo il lockdown, nel 2020. Da quel momento Maria Elena e Giulio non si sono più lasciati. 44 anni lei, 40 lui, Giulio e Maria Elena convivono da tempo a Roma. Sono particolarmente riservati e nel tempo hanno imparato a trovare un equilibrio fra vita pubblica e privata, costruendo un legame fortissimo. La loro storia d’amore procede a gonfie vele e qualche tempo fa lo stesso Berruti aveva rivelato di sognare una famiglia insieme alla compagna, spiegando di non aver ancora realizzato questo desiderio nonostante i tentativi della coppia.

“Avere figli è una cosa bellissima, che a volte capita e a volte non capita nemmeno quando lo vuoi – aveva rivelato -. È una cosa che vogliamo tanto entrambi, sia io che Maria Elena. È un po’ che ci stiamo lavorando e sarebbe bello, speriamo arrivi presto”.