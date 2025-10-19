Sarebbe finita dopo cinque anni tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: "È è sceso definitivamente il sipario sulla coppia Boschi e Berruti

IPA Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

Sembravano una coppia affiatata e negli ultimi mesi si era parlato tanto di fiori d’arancio e del desiderio di allargare la famiglia. Ma sembrerebbe calato il sipario tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: a lanciare l’indiscrezione sull’addio dopo cinque anni di relazione è Dagospia. Dopo un inizio felice tra flash dei fotografi e scatti rubati, la storia parrebbe giunta al capolinea per “crescenti tensioni”.

“Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati”

“Col dovuto rispetto, annunciamo che è sceso definitivamente il sipario sulla coppia Boschi e Berruti”. Così Dagospia racconta la cronaca di un amore finito dopo cinque anni, quello tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. Tante le voci che negli ultimi mesi si erano rincorsi sulla loro relazione: indiscrezioni su una presunta gravidanza, sulle nozze. Alla fine, però, quasi a sorpresa, il portale di Roberto D’Agostino ha fatto calare il sipario su una delle coppie più belle. Anche se, naturalmente va detto, si trattano per il momento di indiscrezioni.

“L’intreccio è continuato per 5 anni tra quadretti familiari lialeschi pieni di buona volontà ma sempre più carichi di tensioni. Sappiamo che non c’è più grande dolore, a parte i calcoli renali, di un amore fallito”. Poche le dichiarazioni pubbliche di una (ormai ex?) coppia che ha sempre cercato di fare della riservatezza la propria cifra stilistica: nel 2019 sono stati avvistati insieme per la prima volta, e nel 2020 hanno confermato il loro legame, avvistati sempre in giro anche durante il periodo della pandemia.

La storia d’amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

Il loro amore, pur così noto, è stato sempre vissuto lontano dalle luci dei riflettori, a parte per alcuni scatti di coppia e dichiarazioni pubbliche. Come l’intervista di coppia a Chi del 2023, in cui avevano smentito la crisi, lanciata sempre da Dagospia. A maggio, al Corriere, la Boschi aveva parlato della sua quotidianità con Berruti. Poi a Un giorno da pecora, sempre nel 2025, aveva menzionato il “matrimonio mancato“.

“Non è previsto, salvo sorprese di stasera. Lui aspetta che sia io a chiederglielo, dice che per quanto lo riguarda è come se fossimo sposati. Io però aspetto sempre che mi sorprenda”, aveva detto, e ancora aveva condiviso le sue speranze in merito al futuro: “Spero arrivi un figlio. Io gelosa? Per chi, come me, non fa parte di quel mondo non sempre è facile comprendere certe dinamiche. E poi lavora sempre con donne bellissime”. Anche Berruti aveva parlato della loro storia d’amore: “Lei è un grande dono che mi ha fatto la vita. Stiamo insieme da cinque anni e siamo molto legati”, aveva raccontato prima della partenza di Pechino Express.

“Maria Elena è una persona straordinaria, di cui ho una immensa stima. Mi supporta sempre, in tutte le mie scelte, questa compresa, pur non sapendo quando sarei tornato. Mi ha detto: non ti preoccupare, io sono qui. E, in effetti, l’ho ritrovata lì dove l’ho lasciata”. La convivenza nel centro di Roma, il desiderio di allargare la famiglia, la crisi e infine, secondo Dagospia, il sipario, la scelta di lasciarsi definitivamente.