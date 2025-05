Fonte: IPA Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti fanno coppia fissa dal 2020, quando vennero paparazzati insieme in diverse occasioni. In seguito i due hanno ufficializzato la relazione che sembra essere più solida che mai. Negli anni diverse volte si è parlato di fiori d’arancio in arrivo per la coppia ed è stato svelato anche il loro desiderio di diventare presto genitori.

La politica italiana e l’attore hanno sempre tenuto piuttosto riservati i dettagli del loro rapporto amoroso anche se, di recente, Maria Elena Boschi ha rilasciato delle dichiarazioni sul fidanzato e sulla loro relazione amorosa durante un’intervista.

Maria Elena Boschi, cuoca per Giulio Berruti

Maria Elena Boschi è una delle politiche italiane più note degli ultimi anni. La giovane è stata eletta, infatti, per la prima volta nel 2013 alla Camera dei Deputati e, da allora, ha saputo farsi spazio nel panorama politico italiano. La vita privata di Maria Elena Boschi è rimasta, sempre, piuttosto riservata ma la recente partecipazione di Giulio Berruti al seguitissimo reality show, Pechino Express, ha fatto in modo che si riaccendesse la curiosità sulla famosa coppia. La politica italiana ha deciso, quindi, di rivelare alcuni dettagli sulla sua vita privata al fianco dell’attore.

Maria Elena Boschi ha affermato che non intende partecipare allo stesso reality show a cui ha preso parte il compagno, anche se l’esperienza ha lasciato un ricordo positivo in lui: “No, no, no, assolutamente, è una bellissima esperienza che ha fatto il mio compagno. Lui è molto contento soprattutto da un punto di vista proprio personale e umano, ma no, io torno alla Camera”.

La politica italiana ha rivelato a Il Corriere della Sera le sue doti culinarie, commentando il fatto che Giulio Berruti, di certo, stia mangiando meglio adesso che è tornato a casa: “Oddio, io non sarò una grande cuoca ma penso mangi meglio a casa. In realtà sono una brava cuoca, cucino bene. Mi piace cucinare. Ad esempio, gli gnocchi fatti in casa e sugo alla sorrentina, ma cambiamo di volta in volta”.

Ma Maria Elena Boschi ha voluto precisare che sia lei che il fidanzato partecipano in egual maniera alle faccende domestiche: “Mica ho detto che cucino solo io, facciamo un po’ per uno. Chi arriva prima a casa dal lavoro cucina”.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, la relazione amorosa

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sembrano aver trovato una forte intesa di coppia e non si esclude che presto possano coronare questo loro amore con un con matrimonio, anche se la politica italiana ha spiegato che non è stata mai fissata una vera e propria data per le nozze: “Non è previsto, salvo sorprese di stasera. Lui aspetta che sia io a chiederglielo, dice che per quanto lo riguarda è come se fossimo sposati. Io però aspetto sempre che mi sorprenda”.

Ma i due hanno anche rivelato, qualche anno fa a Verissimo, che vorrebbero diventare presto genitori, come ribadito a Pechino Express dallo stesso attore. Giulio Berruti ha rivelato inoltre che lui e la compagna stanno provando già da tempo a realizzare questo sogno.