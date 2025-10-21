Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Maria Elena Boschi conferma l’addio a Giulio Berruti dopo le indiscrezioni diffuse da Dagospia riguardo la fine delle loro relazione, durata ben cinque anni. La politica ha infatti confermato la rottura al settimanale Chi, affermando che lei e l’attore non starebbero più insieme. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, dopo che per i due si era parlato di nozze e dell’arrivo di un figlio.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati, la conferma di lei

Secondo quanto riportato da Chi, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sarebbero lasciati a settembre, dunque qualche mese fa. La deputata di Italia Viva non ha chiarito i motivi dell’addio, che per ora restano un mistero. Sembra però che stia frequentando già un’altra persona. Lui sarebbe Roberto Vaccarella, avvocato e cognato di Giovanni Malagò. Si sarebbero conosciuti a Capalbio e da lì avrebbero iniziato una frequentazione.

Termina così una storia d’amore che aveva fatto sognare: lui attore di successo, lei politica famosissima. Berruti aveva rivelato di aver provato subito qualcosa per la Boschi dopo averla incontrata al Salone del Mobile di Milano. “L’ho incontrata per la prima volta nel 2014, io uscivo dal cinema e lei entrava – aveva raccontato Giulio Berruti a Silvia Toffanin -. L’ho salutata. Poi ci siamo visti tre anni dopo a un evento pubblico. Le ho mandato un mazzo di rose a Palazzo Chigi, ma lei non mi ha mai risposto. Ci siamo rivisti dopo il lockdown. Avevo idee politiche diverse”.

L’attore aveva parlato di un rapporto semplice, fatto di piccole cose e che entrambi avevano voluto proteggere sin dall’inizio. “Al primo appuntamento, lei era molto emozionata ed è caduta dalla sedia – aveva rivelato -. Ha fatto cadere il vino sulla tovaglia e sulla camicia. In quella nostra goffaggine, c’è tutto. La prima notte insieme, mi ha chiesto di pregare per le persone più deboli. È una di noi, una ragazza”.

Perché Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si sono lasciati

Perché Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si sono lasciati? Per ora una risposta non c’è, ma dietro l’addio potrebbero nascondersi tensioni e stanchezze nate intorno al mancato matrimonio. I due ne avevano parlato spesso nelle interviste, ma di fatto le nozze non si erano mai concretizzate. “Mi piacerebbe sposarmi. Ma ancora non mi ha fatto una proposta”, aveva rivelato lei.

Mentre Giulio Berruti aveva parlato del suo desiderio di paternità, raccontando che la coppia aveva provato ad avere un figlio. : “Ci stiamo provando, lo vogliamo entrambi. Speriamo arrivi presto – aveva spiegato, aggiungendo -. Avere figli è una cosa bellissima, che però a volte capita e a volte no, nemmeno quando lo vuoi fortemente”.

“Trovo sia molto delicato affrontare sui giornali il tema della maternità – aveva aggiunto lei -. Sempre e su qualsiasi tipo di giornale. Anche Giulio e io ne abbiamo parlato pubblicamente esplicitando un desiderio, ma poi alcuni giornali o siti ne hanno parlato a prescindere: è incinta, non è incinta? E succede a tante altre donne. Penso che dovrebbero parlarne solo i diretti interessati, se vogliono, perché spesso quello che viene scritto da estranei in modo casuale, magari anche con le migliori intenzioni, può arrivare in fasi delicate di un percorso complicato e, a volte, può ferire le persone. Credo che sarebbe meglio essere sempre prudenti nell’affrontare un tema così prezioso e intimo”.