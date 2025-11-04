Maria Elena Boschi, “nuovo amore con Vaccarella dopo Berruti”: lei rompe il silenzio

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati, come annunciato dalla stessa politica, ma sul nuovo presunto fidanzato lei ha deciso di non rispondere

IPA Maria Elena Boschi

Maria Elena Boschi è una delle deputate italiane più in vista e conosciute dagli elettori. Nei diversi anni ha dimostrato la sua stoffa ed è diventata uno dei punti di riferimento della scena politica. Oltre alle sue battaglie per il bene collettivo, l’amministratrice ha catturato l’interesse degli italiani anche per la sua bellezza e la sua vita privata. Per anni, infatti, Maria Elena Boschi è stata legata a un attore molto noto, Giulio Berruti, e la loro relazione ha appassionato tutti.

Si sentiva già il profumo dei fiori d’arancio e c’erano tutte le premesse per la creazione di una famiglia ma, improvvisamente, i due hanno deciso di chiudere il loro rapporto amoroso, come annunciato da delle indiscrezioni. Adesso, però, è stata la stessa Maria Elena Boschi a confermare, ai microfoni di Rai Radio Due che la sua storia d’amore è ormai finita, rispondendo anche ai rumors che la vogliono già nuovamente legata a Roberto Vaccarella.

Maria Elena Boschi, la fine con Giulio Berruti

Maria Elena Boschi ha fatto per cinque anni coppia fissa con Giulio Berrutti, amatissimo ex protagonista di fiction di successo come La figlia di Elisa di Rivombrosa ma la loro relazione, che ha fatto tanto sognare i loro ammiratori, si è adesso conclusa, come svelato dalla stessa politica durante una recente trasmissione radiofonica.

L’esponente di Italia Viva, infatti, ha partecipato al programma Un giorno da pecora su Rai Radio Due e, in quell’occasione, oltre a mostrare la sua visione politica e a commentare la Manovra 2026, ha svelato la verità sulla sua situazione sentimentale, come riportato da Today. Rispondendo a una domanda diretta del conduttore Giorgio Lauro, Maria Elena Boschi ha certificato la fine della sua storia con Giulio Berruti: “Sì, purtroppo è vero. In questi casi fa molto figo dire no comment”.

La politica italiana ha dato ulteriori dettagli sul momento che sta vivendo, svelando quello che prova per la separazione dal compagno: “Come sempre, dopo la fine di una storia così importante, penso che sia un dispiacere profondo per tutti”. Maria Elena Boschi e Giulio Berruti stavano insieme, ormai, da ben cinque anni e, da quanto svelano i rumors, avrebbero deciso di chiudere la loro relazione di comune accordo.

Maria Elena Boschi, la risposta sul nuovo amore

Maria Elena Boschi non è più la fidanzata di Giulio Berruti e, quindi, si è concluso il sogno d’amore della coppia che, in diverse interviste a Verissimo, aveva svelato di cercare un figlio e di avere l’intenzione di sposarsi. Malgrado la fine dell’importante storia d’amore risalirebbe solo allo scorso settembre, secondo le indiscrezioni, la politica sarebbe già nuovamente legata a Roberto Vaccarella, un avvocato con cui sarebbe stata avvistata nei giorni scorsi a Capalbio. Secondo i rumors i due sarebbero stati lì in vacanza e avrebbero scelto questa particolare meta proprio perché lì il professionista possiede una casa.

Il conduttore radiofonico non ha perso l’occasione di poter chiedere lumi a Maria Elena Boschi anche su questa possibile sua nuova frequentazione ma lei ha scelto di rispondere solo con diversi: “No comment”.