Tutto è avvenuto nel giro di pochissimo tempo: Ilary Blasi ha annunciato il suo docufilm in uscita su Netflix. Unica. Come quella dedica di Francesco Totti, che ancora oggi ricordiamo tutti noi, e che ha dato inizio alla loro storia magica. Unica, ancora una volta. Dopo la condivisione della notizia, sono stati rilasciati ulteriori dettagli a riguardo. Nessun flop o buco nell’acqua, se così possiamo dire: si inizia subito a parlare di Francesco Totti e di quanto successo poco prima del divorzio. E intanto la conduttrice è volata a New York con Bastian Muller, a un giorno dal debutto del suo docufilm, previsto per il 24 novembre.

Ilary Blasi, le prime dichiarazioni di Unica: parla di Francesco Totti

Sono lacrime, quelle di Ilary Blasi, mostrate proprio nelle anticipazioni di Unica. Lacrime non facili da versare, visti i vent’anni d’amore che ha trascorso con Francesco Totti, prima dell’annuncio della dolorosa separazione. “A gennaio andiamo a cena e ho iniziato a notare un marito diverso. E da lì un disastro”. Ed è proprio così: chi non ricorda quanto accaduto dopo la bomba di Dagospia? L’anticipazione della fine di una delle storie d’amore più longeve dello sport, un simbolo di Roma.

Dopo l’iniziale diffusione delle notizie e il presunto tradimento con Noemi Bocchi, la Blasi ha ammesso: “Mi sono chiesta: ‘credo a mio marito o ai giornalisti?’. Stai con una persona da vent’anni e ti fidi. Non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni avesse fatto una cosa del genere”. Ed è proprio durante questa frase che i suoi occhi si fanno lucidi, immersi nei ricordi del passato, ma anche increduli. Ricordiamo che la Blasi, ad oggi, non ha mai rotto il silenzio, nonostante le innumerevoli dicerie, ipotesi, illazioni che sono state condivise.

Forse è anche per questo che ha voluto finalmente mettere a tacere tantissime voci, a iniziare dal motivo per cui ha sposato Totti. “Per amore, non per soldi. Ho sempre messo la mia faccia in questa relazione. Ci siamo conosciuti quando avevo 19 anni, me lo aveva fatto conoscere mia sorella, lui era già Francesco Totti”. Dalla loro unione sono nati gli amatissimi figli, Cristian, Chanel e Isabel, che l’ex coppia ha sempre protetto durante la turbolenta separazione.

Ilary Blasi vola a New York con Bastian Muller

Intanto, alla vigilia del debutto del docufilm su Netflix, Ilary Blasi è volata a New York con il nuovo compagno, Bastian Muller, a conferma che il loro amore sta andando a gonfie vele. Fin troppo spesso si è parlato di “crisi”, ma le voci non solo non sono mai state confermate, ma chiaramente vengono continuamente smentite senza avere bisogno di rilasciare ulteriori dichiarazioni.

“Dimmi che sei a NY senza dirmi che sei a NY”, ha scritto la Blasi sulle sue stories su Instagram. Proprio la Grande Mela è il luogo scelto dove festeggiare il primo anno d’amore insieme. E non è un caso: un anno fa, si trovavano proprio lì, nella città che non dorme mai. E sono ancora insieme, a stringersi la mano.