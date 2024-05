Totti cancella le foto con Noemi, Ilary quelle con Bastian e accelera sul divorzio

Fonte: IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi, Ilary Blasi con Bastian Muller

Nuovo capitolo della lunga e dolorosa separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A due anni dall’annuncio della rottura, arrivata dopo quasi venti anni insieme, i due sono ancora legalmente marito e moglie. Ma la conduttrice ha fretta di chiudere la questione e tornare ad essere una donna libera nonostante si parli di una crisi con il compagno Bastian Muller, conosciuto dopo l’addio all’ex capitano della Roma. Dagli account social della Blasi sono sparite tutte le foto con l’imprenditore tedesco così come dal profilo Instagram di Francesco non ci sono più i selfie delle vacanze con Noemi Bocchi. In realtà dietro questa scelta si nasconde una strategia ben precisa, messa in atto dagli avvocati di Totti e Ilary.

Totti e Noemi in crisi come Ilary e Bastian?

Ai follower più attenti non è sfuggito che dal profilo Instagram di Ilary Blasi sono sparite tutte le foto in compagnia di Bastian Muller. Anche Francesco Totti ha rimosso ogni immagine con Noemi Bocchi. Entrambe le coppie sono in crisi? Non proprio. Stando a quanto riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano, Totti e Noemi, così come Ilary e Bastian, avrebbero deciso di ridurre la sovraesposizione dei rispettivi rapporti, da tempo al centro della cronaca rosa. I legali di entrambe le parti avrebbero consigliato ai loro assistiti di godersi la vita privata lontano da occhi indiscreti.

Anche perché, non va dimenticato, nella causa di separazione tra Ilary e Totti c’è in gioco l’addebito, cioè la colpa della fine del matrimonio: chi verrà giudicato responsabile potrebbe dover risarcire l’altro. L’ex calciatore, come affermato tra l’altro pubblicamente, ha assicurato che il matrimonio è finito a causa della Blasi, che l’avrebbe tradito con l’uomo del caffè Cristiano Iovino. Per la 42enne, invece, il rapporto con Francesco si è spezzato dopo l’incontro, avvenuto sui campi di padel, tra lo sportivo e l’attuale compagna Noemi Bocchi.

Ilary Blasi accelera sul divorzio da Totti

Ilary Blasi vuole separarsi al più presto da Francesco Totti, più precisamente entro l’autunno. A farlo sapere La Repubblica: la conduttrice televisiva (che in estate sarà protagonista in tv al timone di Battiti Live) ha avanzato la richiesta di sentenza parziale di separazione, per accelerare i tempi. Questo perché entro un anno sarebbe arrivata la decisione sull’assegnazione della casa coniugale, l’affidamento e l’assegno di mantenimento per i tre figli. Inoltre una sentenza del genere permette di poter passare subito al divorzio. Sulla richiesta avanzata dalla oramai ex moglie del Pupone il tribunale si esprimerà nei prossimi mesi.

Una scelta che conferma indirettamente l’indiscrezione riportata recentemente dal settimanale Nuovo: Ilary Blasi vorrebbe indossare di nuovo l’abito nuziale. La presentatrice starebbe pensando di convolare a nozze con Bastian Muller dopo due anni insieme. “Appena avranno ottenuto la separazione, e subito dopo il divorzio definitivo, Totti e la Blasi intendono suggellare con un sì l’amore per i rispettivi partner”, ha spifferato la rivista secondo cui anche Francesco vorrebbe sposare al più presto la sua Noemi. Sull’argomento Ilary Blasi era stata chiara nell’ultima intervista a Verissimo: “Il matrimonio con Bastian? Non ho pregiudizi, dicono che il secondo sia anche più bello del primo”.