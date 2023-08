Ilary e Bastian, amore ritrovato? Dopo la crisi a Rio le foto che parlano chiaro

Fonte: IPA ”Isola dei Famosi”: i migliori look di Ilary Blasi

Ilary Blasi continua ad essere al centro del gossip. La conduttrice fa chiacchierare da un lato per la sua complicata separazione da Francesco Totti, dall’altro per la love story con Bastian Muller, sbocciata quasi un anno fa. Di recente si è parlato con una certa insistenza di una crisi tra i due, che si sono concessi una romantica vacanza in Brasile. Al rientro in Italia l’ex modello e imprenditore tedesco è sparito dai radar e più di qualcuno ha menzionato ipotetici problemi con la presentatrice de L’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi e Bastian Muller stanno ancora insieme

Solo malelingue e nulla più: Ilary Blasi e Bastian Muller non si sono lasciati. Anzi, la coppia è più unita che mai. E dopo il viaggio a Rio de Janeiro è sulle Dolomiti, a Cortina d’Ampezzo, per fuggire dalla calura estiva che attanaglia le grandi città. Sui social network l’ex moglie di Totti ha condiviso alcuni momenti romantici con il compagno, come il giro in bici a due dove Ilary è apparsa come sempre raggiante e divertita.

Cappellino in testa e sorriso smagliante, nelle immagini si vede l’ex Letterina di Passaparola che pedala allegramente non disdegnando di tenere la mano a Bastian Muller o di mostrare i calzini coordinati con il tema “stella alpina”. Insieme a loro c’è anche Ennio Meloni, autore e amico di lunga data della 42enne.

Niente sembra scalfire il buonumore della Blasi: né la temporanea uscita da Mediaset (non ci sono progetti concreti per lei nella prossima stagione televisiva, L’Isola dei Famosi molto probabilmente non andrà in onda nel 2024), né la sconfitta in Tribunale contro Totti sulla questione Rolex (dovrà presto restituire gli orologi presi all’ex calciatore della Roma).

Le voci di maretta con Bastian sono nate dopo che Ilary Blasi ha raggiunto da sola Michelle Hunziker in Sardegna. Quest’ultima conosce bene Muller e più volte i tre sono stati pizzicati insieme. Non in questa occasione e così qualcuno ha ipotizzato una crisi scoppiata in Brasile. In realtà è probabile che Muller sia semplicemente tornato per qualche giorno in Germania per affari prima di riabbracciare Ilary.

Ilary Blasi a cena con Francesca Fagnani di Belve

A Cortina d’Ampezzo Ilary Blasi ha tra l’altro avuto modo di rivedere Francesca Fagnani, che l’ha intervistata un anno fa a Belve. Le due hanno cenato all’elegante ristorante Al Camin, dove hanno scattato una foto ricordo con il proprietario. Su Instagram i follower hanno chiesto a gran voce una nuova intervista della Fagnani alla Blasi, nella quale raccontare tutta la verità sulla separazione da Totti.

Nel precedente incontro televisivo, Ilary aveva fortemente negato l’addio all’ex attaccante giallorosso, smentendo di fatto pure il tradimento con Noemi Bocchi, che però poi è diventata la compagna ufficiale del Pupone. Dichiarazioni che sono diventate virali e al centro di alcune prese in giro quando qualche mese dopo la coppia ha annunciato la separazione.

Ora sono in molti a volere la verità anche se fino ad oggi Ilary Blasi ha preferito non parlare apertamente della vicenda: nell’intervista a Verissimo, dall’amica Silvia Toffanin, si è limitata a confermare dei cambiamenti importanti senza però fornire ulteriori dettagli. “Parlerò quando sarà il momento giusto”, ha assicurato.