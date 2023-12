Ilary Blasi sarebbe in dolce attesa per la quarta volta: gli indizi arrivano dopo l'ultima vacanza con il compagno Bastian Muller

Ilary Blasi incinta del quarto figlio? Sembrerebbe di sì. La conduttrice romana, tornata al centro dell’attenzione a seguito delle dichiarazioni rese all’interno del documentario Unica, sta vivendo un bellissimo momento al fianco del suo fidanzato Bastian Muller, col quale fa coppia fissa da un anno. E, ora, pare che stiano per allargare la famiglia con l’arrivo di un figlio.

Perché Ilary Blasi sarebbe incinta

A supporto di questa tesi, che parrebbe assurda visto che Ilary Blasi aveva più volte dichiarato di non volere altri figli, ci sarebbero le ultime vacanze in montagna trascorse con il suo compagno Bastian Muller. Secondo quanto riporta l’indiscrezione comparsa nelle stories di Instagram dell’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, la conduttrice avrebbe evitato di esporsi a qualsiasi tipo di rischio, rinunciando persino a sciare. Una scelta di certo insolita per chi decide di trascorrere alcuni giorni sulla neve, indizio che potrebbe così suggerire una gravidanza in corso.

Dopotutto, non ci sono certezze ma nemmeno foto dalle piste di sci di Saint-Moritz, dove Ilary Blasi e Bastian Muller hanno trascorso alcuni giorni. Per lei si tratterebbe del quarto figlio dopo Cristian – appena 18enne – Chanel e Isabel, con la quale ha un rapporto davvero particolare. Una scelta insolita, per lei, che non ha mai nascosto di essere felice con tre figli e di non desiderarne altri. Certo, la storia d’amore con il nuovo fidanzato potrebbe aver ribaltato le sue priorità, facendola tornare sui suoi passi. Per il momento, non ci sono state conferme né smentite.

La storia d’amore con Bastian Muller

Ilary Blasi ha voltato pagina subito dopo la separazione da Francesco Totti, che diventa definitiva da gennaio 2024. Al primo posto ha messo i suoi figli, che per lei rappresentano tutto, ma ha deciso di pensare anche a se stessa e alla sua felicità. Da qui il rapporto con Bastian Muller, che ha presentato anche in famiglia, e al quale è legata da un anno nonostante le insistenti voci di crisi che spesso li vedevano separati. Voci di gravidanza si erano rincorse anche in passato e alimentate da un pancino sospetto che aveva fatto capolino in una delle tante foto pubblicate su Instagram.

I due hanno raggiunto un bell’equilibrio e lui è solito trascorrere molto tempo con lei e con i suoi figli. In particolare con Chanel, con la quale pare avere un rapporto speciale. Per il loro primo anno di fidanzamento, che è coinciso con l’uscita di Unica su Netflix, sono volati a New York dove hanno trascorso alcuni giorni insieme per celebrare quest’importante traguardo raggiunto. Impossibile per molti, dato il pesantissimo passato di lei che però non sembra condizionarla.

Intanto, all’anulare sinistro è già spuntato un anello che potrebbe significare moltissime cose. Difficile parlare di matrimonio, vista la battaglia legale ancora in corso con Francesco Totti, ma potrebbe trattarsi di una promessa d’amore. Ilary Blasi è finalmente serena e, dal punto di vista lavorativo, potrebbe presto tornare alla guida di Isola dei Famosi. Nel frattempo, si gode il successo di Unica, in cui ha potuto finalmente raccontare la sua verità sulla separazione dal marito e sul tradimento, che avrebbe scoperto per caso e che ha accertato assumendo un investigatore privato.