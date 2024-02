Il libro di Ilary Blasi non contiene una sola verità, ma tante. La conduttrice romana è infatti tornata alla carica con la pubblicazione di Che Stupida – La mia verità, in cui si parla dell’inizio della relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi ma anche dei presunti flirt che le sono stati attribuiti. Non viene citato, invece, Bastian Muller. Sembra che se ne sia dimenticata e invece non è così. È stata infatti una scelta ben precisa e pare che sia stata lei a non voler indugiare sul presente, proprio per dare il messaggio che il passato – seppur doloroso – appartiene a un tempo che non esiste più.

Perché Bastian Muller non compare nel libro di Ilary Blasi

Un nuovo amore, che dura ormai da più di un anno, ma che non fa parte del libro che Ilary Blasi ha pubblicato per Mondadori il 30 gennaio. Una decisione precisa, la sua, che viene dalla necessità di non mescolare il presente con il passato. E che passato, verrebbe da dire. Il divorzio da Francesco Totti è stato un passaggio difficile ma importantissimo della sua vita: “La separazione non è mai una cosa bella, ma la vita va avanti”, ha dichiarato durante il suo incontro con i lettori a Milano, e tutto quello che è accaduto può dirsi un capitolo chiuso.

C’è invece chi è pronto a scommettere che lei sia ancora innamorata e che la loro storia sia tutt’altro che finita. Entrambi hanno voltato pagina, lei con Bastian Muller – che non viene mai citato nel volume appena pubblicato – e lui con Noemi Bocchi, che starebbe frequentando da gennaio 2021. Certo è che le recenti aperture della conduttrice romana verso il suo ex marito hanno fatto pensare a una distensione dei rapporti: “La porta di casa per Francesco è sempre aperta”, aveva detto a Verissimo, ma visto il documentario Unica, le interviste e il libro riesce difficile sperare che ci sia qualcosa da salvare.

Un altro flirt smentito

Tra le tante rivelazioni raccolte nel suo nuovo libro, Ilary Blasi è anche voluta tornare sul suo presunto flirt con Alessio La Padula, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e parte del corpo di ballo di uno dei suoi programmi, Star in the stars. Il suo nome è uno dei tanti comparsi a seguito della separazione dall’ex numero 10 della Roma, ma lei non aveva mai fatto accenno a una storia con lui e nemmeno a una superficiale conoscenza.

Si parla inoltre di Luca Marinelli, attore di grande successo e protagonista di Lo chiamavano Jeeg Robot, e di Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e padre di sua figlia Luna Marì. Su Cristiano Iovino, invece, non ci sono dubbi. Non ci sono state frequentazioni intime – a dispetto delle recenti dichiarazioni di lui – ma solo quel famoso caffè che è ormai destinato a diventare iconico.

“Sulla stampa cominciarono a uscire assurdi scoop su di me. Mi vennero attribuiti vari flirt. Luca Marinelli, di professione attore, nel cast di Lo chiamavano Jeeg Robot: mai incontrato. Idem per Antonino Spinalbese, hair stylist, già compagno di Belén: mai avuto il piacere. Poi Alessio La Padula, ballerino con cui avevo collaborato a Star in the Star, amico più che altro su Instagram, visto che fuori dagli studi televisivi ci eravamo incontrati al massimo alla cena della produzione: può darsi che avessi messo like a qualche suo post, come farebbe una simpatica collega di lavoro”, ha spiegato nel libro, rispedendo così al mittente tutte le accuse, mascherate da indiscrezioni, che le sono state mosse la momento della separazione ufficiale.