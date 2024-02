Fonte: IPA Ilary Blasi e Bastian Muller

Quando “scoppia” la bolla, per Ilary Blasi è il momento di lasciare l’Italia. Come di consueto, dopo che sono state rivelate parte delle informazioni contenute nella sua memoria difensiva per la separazione da Francesco Totti, si è sollevato un polverone. Soluzione? Una fuga d’amore in Sudafrica con Bastian Muller. Proprio dove si era recata già nel 2022 dopo la conferma della fine dell’amore – durata vent’anni – con l’ex Capitano della Roma.

Ilary Blasi, fuga d’amore in Sudafrica con Bastian Muller

Ilary Blasi ha scelto il Sudafrica come meta per il suo viaggio insieme al fidanzato e imprenditore Bastian Muller. Nulla di nuovo, del resto: la coppia è accomunata dalla passione per i viaggi. Su Instagram, l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi (scalzata da Vladimir Luxuria), ha condiviso alcuni scatti meravigliosi della vacanza. Come riporta il Corriere, con lei è presente Muller: una pausa dalla bolla che è scoppiata in Italia a seguito delle affermazioni sul gioco d’azzardo che riguardano Totti.

Non è un periodo facile, nonostante tutto: dopo il docufilm Unica su Netflix, la Blasi ha pubblicato il suo primo libro autobiografico, Che Stupida. Il processo per il divorzio sta andando avanti, ma al momento sono molte le carte in tavola, tra presunti conti bancari segreti, tradimenti e testimoni chiamati al banco (tra cui figurano Noemi Bocchi e Cristiano Iovino, personal trainer e presunto amante della Blasi).

C’è da dire che il legame tra Ilary Blasi e il Sudafrica è molto profondo. Al di là del suo amore per i viaggi, è la destinazione che ha scelto già una volta per “fuggire” dai problemi causati dalla separazione da Totti. Ci riferiamo alla vacanza a Cape Town nell’estate del 2022: con lei erano presenti anche i figli al completo, ovvero Cristian, Chanel e Isabel. Un luogo che le è molto caro e che probabilmente le permette di rilassarsi, rigenerarsi e allontanare le tensioni. Diversi sono, però, i commenti su Instagram relativi proprio alla vicenda. “Prima mi piacevi molto, purtroppo ti sei rivelata senza scrupoli, non fai altro che cercare di speculare su questa separazione”. Ma c’è anche chi la supporta: “Meglio spendere soldi per le vacanze che buttarli al casinò. Fai bene, Ilary, poi Muller è un pezzo d’uomo, mi pare serio”.

Le accuse di Ilary Blasi contro Francesco Totti

Sono molti i nodi cruciali della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Le dichiarazioni riportate da La Verità hanno fatto luce sulla condizione economica dell’ex calciatore, avanzando dei dubbi sulla trasparenza dei conti correnti. “Con profonda amarezza, e molta preoccupazione, la signora Blasi ha appreso che il marito, il padre dei suoi figli, in media ‘brucia’ al casinò importi pari a 6,5 volte quello che destina ai figli”, hanno aggiunto che l’ammontare dei soldi spesi al Casinò di Montecarlo si aggirerebbe sui 3 milioni e 324mila euro. Non solo. Totti è stato anche accusato di comportamenti negligenti per aver “lasciato la figlia Isabel sola in hotel per recarsi ad appuntamenti mondani”. Una secca smentita è giunta da persone vicine all’ex Capitano della Roma. Tra l’altro, stando a Totti, il patrimonio della Blasi sarebbe più ingente del suo.