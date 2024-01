Ilary Blasi, esce Che Stupida: il libro su Totti con “finale a sorpresa”

Fonte: IPA La conduttrice Ilary Blasi

Dal silenzio al doppio racconto, Ilary Blasi ha iniziato a raccontare la sua storia con Francesco Totti e non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. Dopo il docufilm targato Netflix, dal titolo Unica, spazio a Che stupida. Si tratta del suo primo libro, edito da Mondadori, attualmente in preorder e in uscita il 30 gennaio 2024.

Che Stupida, il libro di Ilary Blasi

Unica è stato criticato e amato, così come sbeffeggiato. Innegabilmente, però, ha attirato su di sé l’attenzione dell’Italia intera per alcune settimane. Ilary Blasi si augura ora che anche il suo libro possa fare lo stesso.

Ciò che ci si chiede, ora, è cosa potrà mai esserci di diverso in queste pagine. Di certo il 30 gennaio chiunque lo avrà tra le mani volerà a fine libro, a caccia di quel finale a sorpresa che l’autrice ha promesso.

Un lancio avvenuto sul profilo della stessa presentatrice: “Gli amici mi chiamano Ice Princess e non perché porti i capelli dello stesso colore di Elsa di Frozen. Perché non mi faccio dominare dalle emozioni. Le vivo fino in fondo, sia chiaro, ma salvaguardo il ponte di comando della nave. Quello è uno spazio che deve restare sgombro per l’azione, in caso di imprevisti. Avevo l’impressione che una marea scura si stesse allargando dietro di me. Non mi ero mai dovuta sforzare per restare razionale, ma quella volta sì”.

Ilary Blasi promette una storia di dolore e rinascita, la sua. Alcuni punti si sovrapporranno al docufilm, di certo, ma pare possa esserci spazio per ben altro.

La storia con Totti, raccontata nuovamente

Mondadori propone il libro Che Stupida, di Ilary Blasi, al prezzo di 19,50. Acquistabile in edizione cartacea e digitale il prossimo 30 gennaio 2024. Ottenendo l’edizione virtuale, però, è possibile risparmiare il 50% circa, al prezzo di 10,99 euro.

L’editore presenta così il libro: “Ai primi di novembre mi addormentai tra le braccia di Francesco, la mattina dopo mi svegliai con uno che gli assomigliava molto, ma non era lui. Schivo, distante, assente, in cerca di pretesti per uscire: una cena con gli amici, una partita a carte o a calcetto, il padel”.

La storia non è inedita, si legge, ma l’editore sottolinea un elemento molto importante, che evidenzia ancora una volta la versione dei fatti della conduttrice. Quella che porterà con forza in tribunale: “Lui e lei si amano, poi lui conosce un’altra e i due si lasciano“.

Ilary Blasi ha deciso di raccontare tutto, in poco più di 200 pagine, dal corteggiamento serrato al matrimonio in diretta, in pieno stile famiglia Reale. Spazio anche alle ombre che nessuno conosce, pubblicamente almeno. Il periodo più delicato, che ha poi anticipato la crisi, è stato quello del sofferto addio al calcio di Francesco Totti, l’ex capitano della Roma. Da lì l’allontanamento e la freddezza, si legge nella presentazione del libro, fino alla separazione.

“Mesi di incredulità e dolore che Ilary ha saputo affrontare con grande dignità e forza, aggrappandosi alla famiglia, agli amici e al suo lavoro, nei momenti peggiori una boccata d’ossigeno che l’ha aiutata a rimanere in contatto con le sue energie più positive, ma anche la fonte di quell’indipendenza che le ha permesso di non lasciarsi sopraffare”.