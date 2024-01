Ilary Blasi, svelato il cachet di Unica. E perché Totti è rimasto in silenzio

Fonte: IPA Ilary Blasi su Netflix con Unica

Nuove indiscrezioni sulla “vendetta” di Ilary Blasi. Dopo essere rimasta in silenzio per diversi mesi, la conduttrice ha parlato apertamente della sua separazione da Francesco Totti. Prima nel documentario Netflix Unica, poi in una chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo e infine in un libro autobiografico, dal titolo Che stupida, che uscirà a fine gennaio. La Blasi non ha risparmiato frecciatine all’ex marito, al quale è stata legata per quasi venti anni. Al contrario l’ex calciatore ha preferito la strada del silenzio dopo la discussa intervista al Corriere della Sera, rilasciata nell’estate 2022 e in cui ha accusato l’ex moglie di tradimenti e mancanze di rispetto.

Quanto ha guadagnato Ilary Blasi grazie a Unica su Netflix

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato nel programma radiofonico Password, in onda su RTL 102.5 ,il presunto cachet di Ilary Blasi per il suo documentario Unica su Netflix. Sulla scia di Shakira, la presentatrice ha deciso di monetizzare su un capitolo piuttosto doloroso della sua vita. “Se Ilary ha preso dei soldi? Certo. Credo che abbia preso un pacchetto con Netflix e un pacchetto con Mondadori per il libro (Che Stupida – La Mia Verità, in uscita il 30 gennaio, ndr)”, ha assicurato l’esperto di gossip. Di quale cifra si parla?

“Meno di un milione. Perché ci sono le favole che fai una serie e prendi diciotto milioni, ma non è così, io ci lavoro”, ha assicurato Parpiglia, che ha poi spifferato pure il presunto motivo per cui Francesco Totti ha scelto di non replicare al documentario dell’ex moglie. Pare che lo sportivo abbia chiesto una cifra piuttosto sostanziosa che però nessuno, almeno per ora, avrebbe accettato.

“Tutti si chiedono perché Totti non risponda. Da un lato c’è la voglia di tutelare i figli, quindi ha scelto il silenzio. Dall’altro, almeno per quanto ne so io quando abbiamo provato a parlare per produrre, c’è stata una richiesta economica elevatissima. Più di un milione, più di due milioni, più di tre milioni. Diciamo che ha chiesto tanto, quindi non credo ci sarà la replica”.

Ilary Blasi incinta di Bastian Muller? Il gossip sul quarto figlio

Cachet a parte, Ilary Blasi è al centro del gossip anche per via di una presunta gravidanza. Non è la prima volta che si parla di un quarto figlio per l’ex Letterina di Passaparola, da circa un anno legata all’imprenditore tedesco Bastian Muller. Qualche tempo fa ha destato sospetti la scelta della 42enne di non sciare in vacanza. Ora è apparsa piuttosto curiosa la frase estrapolata da alcune anticipazioni diffuse sui social network di Che stupida, il libro della Blasi in uscita il prossimo 30 gennaio.

Questa la conclusione: “Che stupida è la storia di dolore e rinascita, straordinaria eppure comune, di una donna che ha perso l’amore ma non ha mai smarrito se stessa. Con un finale inatteso“. Per molti il finale inatteso riguarderebbe proprio Bastian Muller e un altro erede in arrivo dopo Cristian, Chanel e Isabel. Al di là della presunta dolce attesa è altamente probabile che nella sua autobiografia Ilary parli del nuovo compagno, sul quale non ha mai proferito parola fino ad oggi.