Unica, la reazione di Totti dopo il documentario di Ilary Blasi

Francesco Totti sceglie la via del silenzio (almeno per il momento): dopo la messa in onda di ‘Unica’, il docu-film in cui la sua ex moglie Ilary Blasi parla della fine del loro matrimonio, l’ex capitano della Roma non ha rilasciato dichiarazioni. Anzi, si troverebbe lontano dall’Italia per un impegno di lavoro senza la nuova compagna Noemi Bocchi al suo fianco.

La versione di Ilary Blasi sul tradimento

La vendetta è un piatto che va servito freddo, e Ilary Blasi sembra aver fatto tesoro di questo insegnamento. E’ passato più di un anno da quando lei e Totti hanno annunciato il divorzio, ma se Francesco aveva rilasciato qualche intervista a caldo al Corriere, la conduttrice de ‘L’isola dei famosi’ aveva preferito tacere. Almeno fino a questo momento. Il perché è presto svelato: Ilary ha deciso di affidare la sua verità ad un documentario per Netflix, emblematicamente intitolato ‘Unica’, come quella dedica del Pupone che ufficializzò la loro storia d’amore.

Fonte: Ufficio Stampa Netflix

L’ex letterina non ha omesso nulla nel suo racconto, spiegando con dovizia di particolari come e perché la relazione con quello che reputava l’uomo della sua vita sia giunta al capolinea: prima i sospetti, le indiscrezioni e gli scatti a lei mostrati dai paparazzi sulla presunta infedeltà del marito. Poi, la scelta di affidarsi ad un investigatore privato per mettere Francesco con le spalle al muro: “A fine gennaio comincio, diciamo, a notare un marito diverso. E da lì, un disastro. A chi credo? Ai giornalisti o a mio marito? In quel periodo era cominciata a circolare la notizia della relazione con Noemi Bocchi. Sapevo già tutto di loro, avevo le foto, ma sono stata ferma per non fare danni. Ho ingaggiato un investigatore di Milano”. E, proprio grazie al detective, la donna scopre che l’uomo che le è accanto da 20 anni ha un’altra relazione.

Unica, come ha reagito Francesco Totti

La messa in onda di ‘Unica’, come da pronostico, ha suscitato un gran clamore mediatico: se la figlia di Ilary e Francesco, Chanel, si è detta pubblicamente orgogliosa della mamma, Totti non ha invece fatto alcun accenno al documentario. L’ex capitano della Roma ha infatti lasciato l’Italia, e si trova in Cina per impegni di lavoro con altri ex calciatori. Con lui non c’è Noemi Bocchi, che, come testimoniano i social, si sta godendo qualche giorno di relax in un hotel da sogno insieme all’amica Federica Screpanti. Nessuna crisi all’orizzonte, quindi, per la coppia, ma una lontananza dovuta agli impegni dell’ex capitano della Roma.

Tuttavia Totti e Noemi non sono l’unica coppia vincente in questa storia: alla vigilia del debutto di ‘Unica’ Ilary Blasi era infatti volata a New York per celebrare il primo anniversario in compagnia del fidanzato Bastian Muller. Proprio nella Grande Mela sarebbe infatti scoccata la scintilla tra l’ex letterina e l’imprenditore tedesco, che difficilmente si mostrano in pubblico, ma che continuano a vivere il loro amore. E pare proprio che, a questo punto, anche i più nostalgici della coppia Blasi-Totti, debbano arrendersi all’evidenza che un ritorno di fiamma tra i due potrebbe non arrivare mai.