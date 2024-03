Totti, grave lutto per Noemi Bocchi: “Sono morta insieme a te”

Fonte: Getty Images Francesco Totti con Noemi Bocchi

Un grave lutto ha scosso la quotidianità di Noemi Bocchi, da circa due anni compagna di Francesco Totti. La flower designer ha condiviso sui social network un messaggio disperato che ha subito attirato l’attenzione dei più curiosi. “Sono morta anche io insieme a te”, ha scritto la Bocchi, che di solito su Instagram appare sempre raggiante e sorridente.

Grave lutto per Noemi Bocchi, la compagna di Totti

Noemi Bocchi ha preoccupato tutti i fan con l’ultima storia pubblicata su Instagram. “Sono morta insieme a te”, ha scritto la compagna di Francesco Totti, aggiungendo a corredo un cuore nero. La 35enne ha preferito non divulgare ulteriori dettagli ma stando alle indiscrezioni avrebbe perso una cara amica. Nessun messaggio da parte dell’ex capitano della Roma, sicuramente vicino alla compagna in questo momento così delicato.

Totti e Noemi sono sempre più uniti e complici e di recente si sono concessi anche il primo red carpet di coppia. Il loro legame diventa sempre più forte e più di qualcuno è sicuro che presto convoleranno a nozze (o allargheranno la famiglia con un altro bebè, il quarto per l’ex attaccante mentre per la Bocchi sarebbe il terzo dopo i bambini avuti dall’ex marito Mario Caucci).

Ovviamente si potrà pensare ai fiori d’arancio solo quando sarà ufficializzato il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che si è trasformato in una sanguinosa battaglia legale. I due si rivedranno in aula presto, la prossima udienza è infatti prevista il 31 maggio. Il punto cruciale è l’addebito di colpa: entrambi i coniugi sostengono che il matrimonio sia finito per colpa di un tradimento (o più tradimenti) dell’altro. E sia Totti sia Ilary vogliono dimostrare a tutti i costi che l’altro ha tradito per primo.

Nella famosa intervista rilasciata al Corriere della Sera Francesco Totti ha assicurato che la sua relazione con Noemi Bocchi è iniziata a gennaio 2022, mesi dopo un presunto tradimento di Ilary Blasi (pare con Cristiano Iovino, il famoso uomo del caffè che viene citato anche nel documentario Netflix Unica e che in passato è stato legato agli ex volti di Uomini e Donne Giulia De Lellis e Sabrina Ghio).

Ilary Blasi ha invece sempre ribadito di non essere stata la prima a tradire e nel suo libro dal titolo Che stupida chiarisce di aver visto Noemi Bocchi nell’estate 2021 ad un evento di padel, la nuova passione del Pupone dopo l’addio al calcio. “Realizzai che quella ragazza l’avevo già vista a Poltu Quatu, in Sardegna, dove Francesco aveva partecipato a un torneo di padel dopo il nostro viaggio a Mosca. Lei non giocava, però era lì con i bambini”, ha scritto Ilary nella sua autobiografia.

In attesa del verdetto del giudice, Ilary Blasi si gode le vacanze con il compagno Bastian Muller, conosciuto a New York dopo la rottura con l’ex marito. Grazie all’imprenditore ed ex modello tedesco la conduttrice è diventata una globetrotter e negli ultimi mesi si è regalata una serie di viaggi entusiasmanti: dalla Thailandia al Brasile, dal Marocco al Sudafrica, passando per St.Moritz e Francoforte.