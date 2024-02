Francesco Totti e Noemi Bocchi, primo red carpet di coppia

Fonte: IPA Francesco Totti con Noemi Bocchi

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Due anni dopo la rottura con Ilary Blasi, l’ex calciatore ha ritrovato la serenità accanto alla flower designer 35enne. La coppia ha sfilato sul red carpet romano di Adesso vinco io, il documentario su Marcello Lippi appena arrivato nelle sale e che sarà disponibile fino al 28 febbraio.

Sorridenti, più affiatati che mai, Totti e Noemi non si sono sottratti ai fotografi, come era avvenuto in occasioni precedenti, e sono apparsi molto rilassati. Non è la prima volta che partecipano insieme a un evento pubblico, ma finora si era trattato soprattutto di uscite all’estero, un po’ defilati rispetto alla première romana che riporta l’ex attaccante e la Bocchi al centro della cronaca rosa.

Fonte: IPA

Francesco Totti e Noemi Bocchi, complici e uniti

Per la loro uscita sul red carpet, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno puntato sul black. L’ex capitano della Roma ha indossato un completo scuro con sotto una t-shirt in tono e ai piedi sneakers bianche. Noemi ha invece sfoggiato giacca e pantalone black con sotto un top corto argento. Capelli biondi portati sciolti e una somiglianza con Ilary Blasi davvero impressionante.

Per qualcuno Noemi Bocchi nasconderebbe un dolce segreto: qualcuno ha visto dietro la scelta dell’outfit poco aderente un pancino sospetto ma per il momento nessuna conferma o smentita è arrivata da parte della diretta interessata, già mamma di due bambini nati dal precedente matrimonio con l’imprenditore Mario Caucci.

Del resto non è la prima volta che si parla di una gravidanza di Noemi Bocchi che, al contrario, nell’ultimo anno ha dovuto fare i conti con un’operazione per diastasi addominale. Ma la giovane, così come Francesco Totti, non ha mai escluso la possibilità di allargare in futuro ancora di più la famiglia con un altro bebè: il terzo per Noemi, il quarto per lo sportivo.

Fonte: IPA

Intanto le vicende legate alla separazione da Ilary Blasi non sembrano preoccupare Francesco Totti. I due si rivedranno in aula presto, la prossima udienza è infatti prevista il 31 maggio. Il punto cruciale è l’addebito di colpa: entrambi i coniugi sostengono che il matrimonio sia finito per colpa di un tradimento (o più tradimenti) dell’altro. E sia Totti sia Ilary cercano di dimostrare che l’altro ha tradito per primo.

Nella famosa intervista rilasciata al Corriere della Sera Francesco Totti ha assicurato che la sua relazione con Noemi Bocchi è iniziata a gennaio 2022, mesi dopo un presunto tradimento di Ilary Blasi (pare con Cristiano Iovino, il famoso uomo del caffè che viene citato anche nel documentario Netflix Unica e che in passato è stato legato agli ex volti di Uomini e Donne Giulia De Lellis e Sabrina Ghio).

Ilary Blasi ha invece sempre ribadito di non essere stata la prima a tradire e nel suo libro dal titolo Che stupida chiarisce di aver visto Noemi Bocchi nell’estate 2021 ad un evento di padel, la nuova passione del Pupone dopo l’addio al calcio. “Realizzai che quella ragazza l’avevo già vista a Poltu Quatu, in Sardegna, dove Francesco aveva partecipato a un torneo di padel dopo il nostro viaggio a Mosca. Lei non giocava, però era lì con i bambini”, ha scritto Ilary nella sua autobiografia.