Noemi Bocchi vola oltreoceano, ma dov’è Francesco Totti?

Noemi Bocchi ha svelato sui social di essere partita per il Giappone. Francesco Totti è volato in Oriente con lei?

La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi è finita ormai da di un anno, dopo ben diciassette anni di matrimonio. La coppia, infatti, ha annunciato la volontà di chiedere il divorzio l’11 luglio 2022. Da allora è cominciata una lunga battaglia legale per la divisione dei beni dell’ex calciatore e della conduttrice televisiva. Al di là dei problemi legati alla pratica di divorzio, Francesco Totti e Ilary Blasi si mostrano entrambi felici e innamorati con i loro nuovi compagni. Il famoso sportivo, in particolare, vive una nuova storia d’amore con Noemi Bocchi, con cui l’ex calciatore ha passato delle vacanze da sogno in giro per il mondo.

Di recente, però, Noemi Bocchi ha postato delle storie che la mostrano in partenza per uno stato estero molto lontano. La nuova compagna di Francesco Totti, infatti, è volata in Giappone ma il Pupone è con lei o è rimasto a Roma?

Noemi Bocchi: il misterioso viaggio in Giappone

Francesco Totti e Ilary Blasi continuano a darsi battaglia per la divisione del loro patrimonio economico, in vista del divorzio. I due, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbero di recente incontrati in gran segreto in una banca di Roma per appianare la famosa contesa dei Rolex. Ma la tensione, tra i due ex coniugi, sembra non sia mancata neanche stavolta.

Al fianco di Francesco Totti, adesso, si trova Noemi Bocchi. I due hanno passato un’estate da sogno e spesso utilizzano i loro profili social per scambiarsi dolci dediche. Di recente, però, la nuova compagna del Pupone ha condiviso nelle sue storie gli scatti di un nuovo viaggio. Noemi Bocchi, infatti, ha pubblicato la foto di un display d’imbarco di un aeroporto. Sul led si può leggere la destinazione della fidanzata di Francesco Totti: Tokyo.

Noemi Bocchi, quindi, è volata in Giappone. Infatti, nel secondo scatto, la ragazza ha immortalato il suo arrivo nella famosa capitale orientale, sempre attraverso il video di annuncio aeroportuale.

Francesco Totti in Giappone con Noemi Bocchi o c’è aria di crisi?

Ilary Blasi ha di recente condiviso delle foto con il nuovo compagno Bastian Müller durante un soggiorno a Monaco di Baviera. La coppia, nei contenuti social, si è mostrata mentre si divertiva all’Oktoberfest Fest e i due sono sembrati molto affiatati. Allo stesso modo, Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono mostrati sui social per il recente compleanno di lui, quando la compagna ha condiviso uno scatto di coppia e una dolce dedica.

Adesso, però, Noemi Bocchi si trova in Giappone e in nessun scatto è comparso al suo fianco il compagno Francesco Totti. L’appassionata di padel ha condiviso una foto dalla sua stanza di albergo. La compagna del Pupone appare sdraiata sul letto e davanti a lei si vede il panorama della metropoli giapponese. In seguito, Noemi Bocchi ha postato un altro scatto mentre si trova in giro per le strade di Tokyo.

A preoccupare i fan della coppia l’assenza dell’ex calciatore dalle foto del viaggio orientale della compagna. Il Pupone è rimasto a Roma per impegni lavorativi o tra i due c’è aria di crisi? A rivelare la verità è il Corriere dello Sport. Sembra che lo sportivo raggiungerà presto la sua amata in terra nipponica. In Giappone Francesco Totti dovrà partecipare alle riprese di un programma televisivo, in cui parlerà degli aspetti più belli del calcio.