Dopo la Guerra dei Roses, c’è la Guerra dei Rolex. Nostrana, ovviamente. Ma le cose sono destinate a cambiare: finalmente, infatti, l’incontro segreto tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha chiarito (solo in minima parte) la situazione, sebbene il gesto dell’ex Capitano abbia fatto salire la tensione alle stelle. L’ex coppia si è vista in una banca del centro di Roma il 5 ottobre 2023: com’è andata davvero.

Francesco Totti e Ilary Blasi, l’incontro segreto per i Rolex

Si è a lungo chiacchierato della contesa dei Rolex tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Contesa che è iniziata ufficialmente dal mese di giugno 2022: poco prima che venisse ufficializzata la separazione dell’ex coppia d’oro di Roma. Ad averli prelevati dalla cassetta di sicurezza cointestata è stata la Blasi: da allora, è cominciata la “guerra”, con Totti che chiedeva la restituzione. In attesa di definire il legittimo proprietario degli orologi, il giudice ha stabilito di collocare i Rolex in un luogo accessibile sia a Totti che alla Blasi.

Così, nel tardo pomeriggio del 5 ottobre 2023, è avvenuto l’incontro segreto in una banca del centro di Roma. Quello che però ha scatenato la tensione è stato indubbiamente il gesto di Francesco Totti, come riportato dal Corriere e da Repubblica: al faccia a faccia, presente anche un esperto di orologi di lusso, per valutarne l’originalità. Un colpo basso verso la Blasi, che mostra anche la poca fiducia tra i due ex coniugi. Insomma, di quell’amore da sogno non è rimasto più nulla e, come si suol dire, “fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio”.

Mancano quattro orologi all’appello

Tuttavia, l’incontro non si è svolto per il meglio. Non solo per la tensione dovuta alla presenza di un esperto per valutare l’autenticità e scongiurare il rischio imitazioni, ma anche perché l’ex Capitano sostiene che manchino quattro orologi all’appello, su sette. Non proprio un incontro risolutivo, dunque, ma soltanto l’inizio di un’altra guerra. Anche perché, come stabilito dalla giudice Simona Rossi, l’affido condiviso vale anche per i Daytona: il modello Rainbow vale un milione di euro.

Nel caso in cui uno dei due ex coniugi volesse, dunque, indossare uno degli orologi presenti nella cassetta di sicurezza, dovrebbe chiedere il permesso all’altro. Naturalmente, non possono ugualmente ritirare gli orologi: l’ordine, infatti, è di non darne nemmeno uno senza il consenso. In mancanza di una decisione, è probabile che rimangano inutilizzati. In ogni caso, Francesco Totti non ha intenzione di arrendersi, perché se la collezione non verrà completata, seguiranno (ancora e di nuovo) ulteriori vie legali.

Rapporti tesi tra Blasi e Totti

L’incontro segreto ha confermato la spaccatura tra Blasi e Totti. Come anticipato da alcune indiscrezioni, infatti, gli ex coniugi sono sul piede di guerra e i rapporti più tesi che mai, soprattutto perché ambedue vogliono dimostrare chi ha tradito per primo. Secondo Gente: “Si vocifera che entrambe le parti abbiano depositato memorie, liste di testimoni, esiti di investigazioni private: vogliono dimostrare che a tradire per primo è stato l’altro”. Per il resto, le comunicazioni tra loro sono ridotte al minimo, solo ed esclusivamente per il bene dei figli, Cristian, Chanel e Isabel.