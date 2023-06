Divorzio Totti-Blasi: la “guerra dei Rolex” è finita (per il momento)

Si è aggiunto un ulteriore tassello a una delle battaglie legali più intense e chiacchierate degli ultimi anni. Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi stavolta sembra esser giunto a una svolta importante a proposito di quella famigerata “guerra dei Rolex” che sin dall’inizio ha dato uno scossone alla separazione tra i due. Chi ha seguito la vicenda sin dal principio ricorderà certamente che la conduttrice aveva prelevato gli orologi di lusso dalla cassetta di sicurezza reclamandone la proprietà, mentre l’ex Capitano della Roma ne ha sempre preteso la restituzione. Oggi la guerra a suon di costose lancette è finita, o quasi: il giudice ha preso una decisione.

Cosa ha deciso il giudice in merito ai Rolex “rubati”

La cosiddetta “guerra dei Rolex” è stata uno dei capitoli più discussi e assurdi di questa storia a tratti melodrammatica, a tratti degna di una soap opera sudamericana. Francesco Totti e Ilary Blasi da mesi si danno battaglia reclamando i propri diritti – o almeno quelli che ritengono tali – ma la questione degli orologi di lusso resta uno dei punti salienti della questione.

I ben informati certamente ricorderanno che quasi all’inizio della separazione l’ex Capitano della Roma aveva accusato senza mezzi termini la sua ex moglie di aver “rubato” i famigerati Rolex con la complicità del padre: “È andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. (…) Sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto”.

Un “dispetto” come lui stesso lo aveva definito, che si è trasformato in uno dei punti focali dell’intera battaglia legale. Alla fine, come riporta il Corriere della Sera, il giudice Francesco Frettoni della settima sezione del tribunale civile di Roma ha preso una decisione: “La collezione di preziosi orologi del valore di oltre un milione non appartiene alla conduttrice dell’Isola dei Famosi, che sosteneva fossero regali dell’ex marito, dunque suoi. No. I Rolex devono essere subito ricollocati in un luogo di custodia della famiglia, in attesa di stabilire, con altra causa, di chi sia la proprietà”.

Intanto, come aggiunge ANSA, “I quattro gioielli [orologi Daytona da 80.000 euro circa, ndr] devono rimanere nella disposizione di entrambi gli ex coniugi. Ciò che ha stabilito il giudice del tribunale civile nella causa ‘possessoria’ però non riguarda la proprietà ma la disponibilità degli orologi: i due ex coniugi in sostanza potranno usarli previo accordo“. Morale della favola: Ilary non ha formalmente commesso un “furto” e può tenere gli orologi a patto che siano a disposizione del suo ex, non di sua esclusiva proprietà. Il problema adesso sarà trovare un accordo per questo “affido condiviso”: la guerra non è affatto conclusa.

Divorzio Totti-Blasi, scatta la denuncia per la Longarina

Il capitolo-Rolex si aggiunge a un altro momento amaro di questa lunghissima causa di separazione. Uno dei punti cruciali è stato, infatti, il centro sportivo della Longarina che dal 2003 appartiene alla famiglia Totti e che era stato dato in gestione ai Blasi. Era stata fissata al 30 giugno la data per lo sfratto di questi ultimi ma “in maniera totalmente arbitraria e in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, è stato chiuso e impedito l’accesso ai campi e agli spogliatoi da parte del gestore dell’impianto”, ha commentato il Presidente della A.S.D. Totti Soccer School, Riccardo Totti (fratello dell’ex Capitano giallorosso).

Ecco perché è scattata immediatamente la denuncia nei confronti di Ilary e dei suoi famigliari. Intanto nelle settimane precedenti si è discusso e deliberato a proposito di un’altra importante proprietà dei due ex coniugi: la lussuosa villa all’EUR. La decisione provvisoria del tribunale civile ha stabilito che resti in mano alla conduttrice dell’Isola dei Famosi, riconoscendole anche un assegno da 12.500 euro al mese per il mantenimento dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel.