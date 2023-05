Separazione Totti-Blasi, scatta la denuncia e chiude la scuola calcio dell’ex Capitano

Finale amaro per Francesco Totti e la famiglia di Ilary Blasi, costretta a lasciare la struttura di proprietà dell’ex Capitano della Roma e che ora lascia a casa oltre 400 atleti. La data fissata per lo sfratto dalla Longarina era fissata per il 30 giugno ma pare che i sigilli siano già stati apposti, motivo per il quale è diventato impossibile l’accesso e la fruizione ai campi che per anni hanno ospitato le attività della società sportiva. La famiglia Totti, rappresentata dal fratello del Pupone Riccardo, ha così deciso di sporgere denuncia nei confronti dei Blasi – che avevano in gestione il complesso – presso la Procura della Repubblica di Roma.

Chiude la Totti Soccer School e scatta la denuncia

L’amarezza tra le famiglie degli atleti è certamente tanta. Sembrerebbe, infatti, che tutti siano stati rimandati a casa nella giornata di lunedì 29 maggio e senza alcun preavviso. Una decisione che pare essere legata allo sfratto, esecutivo dal 30 giugno, della famiglia Blasi, che in questi anni ha gestito la Longarina e che non è intenzionata ad accettare di lasciare il complesso che ha accolto moltissimi atleti, tra cui numerosi ragazzi diversamente abili.

Le dovute spiegazioni sono arrivate via WhatsApp direttamente dal Presidente Riccardo Totti, come riporta Corriere della Sera: “La SSd Arl Totti Soccer School informa i suoi tesserati e le rispettive famiglie (circa 400, ndr) che in maniera totalmente arbitraria e in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, è stato chiuso e impedito l’accesso ai campi e agli spogliatoi da parte del gestore dell’impianto”.

I campi sono quindi rimasti deserti ben prima della data in cui Totti avrebbe dovuto riprendere possesso della struttura, con data ultima fissata per il 30 giugno, lasciando in sospeso alcune delle attività già programmate per giugno. Tra queste, ci sarebbe anche il memorial dedicato a Enzo Totti, l’amato padre di Francesco e Riccardo scomparso per Covid.

Separazione Totti-Blasi, la Longarina nel mirino

Sembra impossibile non collegare il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti alla decisione del Pupone di tornare in possesso della Longarina, per anni gestita dalla famiglia Blasi. Lo sfratto arriva infatti a poco meno di un anno dall’annuncio della separazione, che ha sconvolto il mondo dello sport e quello dello spettacolo. E nessuno ha intenzione di tornare sui suoi passi. Il giudice, inoltre, avrebbe emesso direttamente l’ordinanza senza verificare le condizioni preliminari, accogliendo immediatamente la richiesta del Capitano, deciso a riprendersi quello che è suo.

La Longarina, inoltre, ha un grande valore affettivo per la famiglia Totti, che ha voluto riprendersi l’impianto a seguito della separazione che attende di essere formalizzata in Tribunale e che andrà probabilmente per le lunghe. L’ex coppia ha già ottenuto l’affidamento congiunto dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel, mentre la bella e costosa villa all’Eur è stata concessa alla conduttrice de L’Isola dei Famosi, di cui ha avuto l’usufrutto fino ai 18 anni della figlia minore. La battaglia però sembra destinata a continuare anche fuori dalle aule del Tribunale ma, stavolta, a farne le spese sono stati gli atleti che da anni usufruivano dei campi del centro sportivo.