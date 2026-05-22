Ilary Blasi e Francesco Totti in tribunale: “Ancora non hanno firmato nulla”

L'udienza di divorzio in tribunale si è conclusa (ancora) con un nulla di fatto, ma non è passata inosservata la "provocazione" di Ilary Blasi all'ex marito Francesco Totti

IPA Ilary Blasi e Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti sono tornati a guardarsi negli occhi il 22 maggio, giorno della prima udienza del processo per il divorzio. I due ex coniugi si sono ritrovati al secondo piano del Tribunale Civile di Roma, davanti al giudice Gianluca Gelso, in un incontro blindatissimo, durato circa due ore, e per l’ultimo tentativo di conciliazione amichevole.

Quando il divorzio diventerà effettivo?

Un tentativo che è stato cortesemente rispedito al mittente da entrambi, come riporta La Repubblica: sul piano patrimoniale ed economico “ancora non hanno firmato nulla”, hanno confermato i legali.

Ma se l’accordo sui soldi sembra ancora in alto mare, la vera svolta di questa udienza riguarda il futuro sentimentale dei due. Entro poco più di un mese, infatti, la sentenza parziale di divorzio diventerà effettiva, restituendo a Francesco Totti e Ilary Blasi la tanto anelata “libertà” dal vincolo matrimoniale.

Questo atteso verdetto consentirà finalmente alla conduttrice di coronare il suo sogno d’amore con il compagno, l’imprenditore tedesco Bastian Müller. I progetti per le seconde nozze sono ormai concreti e si rincorrono già le voci su una romantica cerimonia civile programmata per questa estate.

Slitta tutto a settembre

Mentre le loro vite private vanno avanti, con Ilary Blasi proiettata verso il fatidico Sì (e il bel successo ottenuto con l’ultima edizione del GF Vip) e Francesco Totti che consolida la convivenza con Noemi Bocchi, la spartizione dell’impero economico di famiglia resta in sospeso.

Dal momento che non è stata trovata un’intesa consensuale, sarà il giudice a decidere d’ufficio il prossimo settembre, sciogliendo i due nodi più difficili: la questione dell’assegno mensile e la villa all’EUR.

Per quanto riguarda il primo punto, la Blasi ha chiesto un aumento del mantenimento, puntando a una cifra tra i 18.000 e i 20.000 euro, mentre lo storico capitano della Roma gioca al ribasso, restando sui 12.500 euro attuali e facendo leva anche sulla raggiunta indipendenza del primogenito Cristian, che ha 19 anni e ha firmato un contratto calcistico con l’Olbia.

E la villa all’Eur? Quello che è stato per 21 anni il loro nido d’amore è ancora al centro di pesanti attriti. A inizio anno, il crollo parziale del soffitto in una stanza ha spinto la Blasi a trascinare nuovamente Totti in tribunale con un ricorso d’urgenza, pretendendo che sia lui a pagare l’intera ristrutturazione straordinaria.

La “provocazione” di Ilary Blasi

In questa cornice tutt’altro che serena e ancora ricca di incognite, a balzare agli occhi dei presenti è stato un dettaglio di stile della conduttrice, quella che è stata interpretata come una velata (ma non troppo) “provocazione”.

Ilary Blasi ha sfoggiato, infatti, una splendida borsa Bottega Veneta, l’iconico modello “The Pouch” in una vivacissima tonalità azzurro acceso, dal valore commerciale di circa 3.800 euro.

Una scelta che sarebbe tutt’altro che casuale, letta da molti come un ironico promemoria rivolto all’ex marito. Impossibile non pensare alla guerra delle borse e dei Rolex che ha inaugurato la loro rottura, quando Totti le aveva sottratto l’intera collezione di borse griffate nascondendola nei soppalchi della villa all’Eur.