Ilary Blasi denuncia Francesco Totti: crollato il tetto della villa all’EUR

Una vera e propria Guerra dei Roses in versione capitolina: da quando hanno annunciato il divorzio, Ilary Blasi e Francesco Totti non fanno che accusarsi a vicenda. Anche nelle aule di un tribunale. Dopo aver denunciato l’ex marito per abbandono di minore, la conduttrice romana ha mosso nuove accuse al Capitano in seguito al crollo di un soffitto della villa all’EUR a lei assegnata: Francesco avrebbe dovuto pagare la manutenzione dell’immobile ma, secondo i legali, non avrebbe mai provveduto a sborsare quanto dovuto.

Ilary Blasi, crolla il soffitto e lei denuncia Totti

Per anni sono stati la coppia più amata d’Italia, ma oggi quel capitolo sembra lontano. Anzi, lontanissimo. Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a punzecchiarsi a distanza e a lanciarsi reciproche accuse. Alla lista dei contenziosi tra i due ex coniugi, si è aggiunta una nuova denuncia mossa dalla conduttrice al suo ex marito in seguito al crollo di un soffitto della sua villa all’EUR: secondo il tribunale, i lavori di manutenzione per l’immobile assegnato alla Blasi sarebbero spettati a Totti che, ad ogni modo, non avrebbe mai sborsato la somma dovuta.

A questo punto, Ilary si sarebbe rivolta ai suoi legali, chiedendo loro di risolvere la questione nelle sedi opportune. Secondo La Repubblica, gli avvocati avrebbero depositato un provvedimento d’urgenza al tribunale civile. Solo pochi mesi fa, la Blasi aveva denunciato l’ex marito per abbandono di minore, sostenendo che l’ex capitano giallorosso avesse lasciato sola la figlia Isabel per alcune ore nel corso di una serata, nel maggio del 2023.

Le accuse di Ilary e Totti dopo il divorzio

Da quando hanno annunciato la separazione, Ilary e Totti si sono trovati al centro di numerosi contenziosi legali. In primis, l’una ha accusato l’altro, in tribunale, di essere la causa della fine del matrimonio: Francesco sostiene di aver iniziato la relazione con Noemi Bocchi dopo aver scoperto un tradimento della Blasi, che ha invece sempre negato l’adulterio. Alla vicenda, Netflix ha anche dedicato la docuserie Unica.

Altrettanto clamore ha suscitato la disputa su alcuni Rolex che, a detta del calciatore, la sua ex moglie tratterrebbe nonostante non siano di sua proprietà. A tal proposito, il tribunale ha deciso una sorta di “custodia condivisa” dei beni.

Infine, la conduttrice del GF ha accusato l’ex marito di abbandono di minore: Francesco avrebbe infatti lasciato sola a casa per alcune ore la figlia Isabel, di appena 8 anni, per recarsi a cena con la compagna Noemi Bocchi. A sostegno della tesi, Ilary ha presentato anche alcuni messaggi recapitati a Totti in quell’occasione.

Intanto, la causa finale per il divorzio è prevista a marzo 2026: qualora tutti i contenziosi saranno risolti, la pratica potrà considerarsi conclusa, e il matrimonio ufficialmente terminato. Solo allora Ilary potrà convolare a nozze con il suo nuovo fidanzato Bastian Muller, che ha chiesto la sua mano qualche mese fa. Niente fiori d’arancio all’orizzonte, invece, per Francesco Totti e Noemi Bocchi, che continuano ad essere una coppia nonostante i presunti tradimenti dello sportivo e il suo interesse (non corrisposto) per la ballerina Francesca Tocca.

