Fonte: IPA Francesco Totti e Ilary Blasi

Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo quasi vent’anni d’amore, hanno deciso di separare le loro strade nel luglio del 2022. La separazione tra i due non è stata esente, però, da scontri accesi, che sono stati raccontati anche nel documentario Unica, distribuito su Netflix, con protagonista la conduttrice televisiva.

A poche settimane dall’uscita della seconda stagione del documentario, la causa di divorzio tra i due membri dell’ex coppia d’oro dello sport e dello spettacolo italiano è ancora in corso e l’ex calciatore sarebbe stato denunciato da Ilary Blasi per abbandono di minore. Una faccenda su cui si sta ancora indagando, anche se sembra ci siano dei nuovi sviluppi nelle indagini.

Francesco Totti, la presunta chiamata alla portinaia

Da due anni Francesco Totti e Ilary Blasi si sono costruiti una nuova vita. Lo sportivo, infatti, vive una nuova storia d’amore con Noemi Bocchi, malgrado le recenti indiscrezioni su un suo presunto tradimento. La conduttrice televisiva, invece, si è innamorata di Bastian Muller e sembra che, per lui, potrebbe anche abbandonare l’ex casa coniugale e trasferirsi in un nuovo nido d’amore.

Tra i due ex coniugi non sembrano esserci più rapporti, ma non si sono placate le battaglie legali tra di loro. Di recente è stato reso noto che Ilary Blasi avrebbe denunciato l’ex marito per abbandono di minore per un episodio avvenuto a maggio 2023. Secondo la versione della showgirl, lo sportivo sarebbe andato a cena fuori, lasciando nel suo appartamento la loro figlia minore, Isabel Totti, di 8 anni, completamente da sola.

Allertate le forze dell’ordine, però, la bambina sarebbe stata in compagnia di un’adulta. Le indagini attuali delle forze dell’ordine si starebbero concentrando proprio su questa figura, secondo quanto riportato da La Repubblica. La polizia starebbe stabilendo se si trattava di una tata o della portinaia ma, soprattutto, se la stessa sarebbe stata chiamata dall’ex calciatore, per chiederle di raggiungere Isabel Totti, solo nel momento in cui sarebbe stato avvertito che le forze dell’ordine si trovavano già sotto casa.

La dinamica di quella sera

Secondo quanto è noto, la sera in cui Ilary Blasi avrebbe deciso di denunciare l’ex marito, lui si trovava a cena in una pizzeria vicino alla sua casa a Vigna Clara. Le forze dell’ordine, però, non sarebbero subito entrate nella dimora dello sportivo, attendendo alcuni minuti fuori dall’edificio. Questo periodo di tempo potrebbe aver consentito a Francesco Totti di avvertire la portinaia per chiederle di farsi trovare a casa sua, secondo quanto raccontano le ultime indiscrezioni.

La polizia avrebbe stabilito infatti che la donna che si trovava con Isabel Totti, dentro l’appartamento dell’ex calciatore, fosse proprio la portinaia dello stabile e non una tata, come era emerso nelle scorse settimane. Le indagini, ancora in corso, puntano a stabilire con esattezza se la bambina sia rimasta da sola, anche solo per qualche minuto.

La vicenda, quindi, non sembra essersi ancora conclusa e potrebbe prevedere dei nuovi sviluppi. In attesa di notizie, dal prossimo 9 gennaio 2025 gli ammiratori dell’ex coppia potranno seguire il nuovo capitolo del documentario sulla vita della conduttrice televisiva, in cui dovrebbe parlare di cosa le è successo dopo la fine del suo matrimonio.