Ilary Blasi pronta a lasciare la villa di Francesco Totti per amore di Bastian Muller

Fonte: Getty Images Ilary Blasi

Svolta nella vita privata di Ilary Blasi dopo la chiacchierata rottura dall’ex marito Francesco Totti. Da due anni a questa parte la conduttrice ha ritrovato il sorriso accanto all’imprenditore ed ex modello tedesco Bastian Muller ed è pronta al grande passo. Soprattutto perché la relazione è diventata più forte e stabile che mai e ora la coppia, secondo le indiscrezioni, pensa alla convivenza.

Ilary Blasi pensa alla convivenza con Bastian Muller

Ilary Blasi e Bastian Muller si sono conosciuti a New York nel 2022. Un flirt diventato velocemente molto importante. Una storia che ha retto alla prova della distanza: lei a Roma, lui a Francoforte. I due, però, hanno sempre fatto di tutto per stare insieme e accanto al tedesco, la presentatrice ha ritrovato la serenità che aveva perso dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti. E adesso Ilary pensa alla convivenza.

“Con il passare del tempo la presenza di Bastian è diventata sempre più costante – fa sapere Diva e Donna – e adesso la coppia vorrebbe cercare una casa (che non è quella dove Ilary vive ora, che ha condiviso con Totti e che farà parte di un eventuale accordo di divorzio) per iniziare una nuova vita insieme”.

Ilary Blasi è dunque pronta a lasciare la famosa villa all’Eur, dove ha vissuto per svariato tempo con l’ex marito e dove è rimasta a vivere con i figli Cristian, Chanel e Isabel dopo la separazione dall’ex calciatore giallorosso. Una villa imponente, mostrata nel documentario Unica, i cui costi di gestione sono tutt’altro che semplici.

Tanto che durante l’ultima udienza in tribunale, Ilary ha chiesto all’ex marito un assegno di mantenimento più sostanzioso per far fronte alle numerose spese. La Blasi percepisce attualmente 12.500 euro al mese ma vorrebbe alzarlo a 18-20mila euro. La motivazione è data dal differente reddito attuale della 43enne che non ha più presentato l’ultima edizione de L’Isola dei famosi e dalle spese della villa (di proprietà di Totti) che tra bollette e domestici sarebbero più alte del previsto.

Ma Francesco ha presentato una contro-istanza in cui ha ribadito che l’ex moglie ha condotto la trasmissione estiva Battiti Live e ha incassato dal docu-film di Netflix.

Dall’altro canto c’è Bastian Muller, che vuole traslocare definitivamente in Italia per amore. Il 37enne è sempre più convinto del suo sentimento e ha instaurato anche un ottimo rapporto con la famiglia della compagna. Diverse volte è stato pizzicato dai paparazzi in teneri atteggiamenti con le figlie della Blasi o divertito in compagnia delle sorelle di Ilary.

Si è parlato anche di un figlio insieme ma per il momento non c’è nessuna gravidanza per Ilary Blasi. Ma in futuro chissà, nulla è escluso. Bastian Muller non è mai diventato padre prima d’ora e l’ex signora Totti sembra proprio la persona più giusta per realizzare questo grande sogno.

Fonte: IPA

La guerra tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Felice accanto a Bastian Muller, Ilary Blasi porta avanti la sua battaglia contro Francesco Totti. I due non hanno ancora raggiunto un accordo di divorzio. Gli ex coniugi non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto. Ed è venuta a galla la denuncia che un anno fa Ilary ha fatto all’ex marito, accusandolo di aver lasciato da sola a casa la figlia più piccola Isabel, nata nel 2016.

La polizia ha confermato la versione di Francesco Totti, che ha sempre ribadito che insieme alla terzogenita c’era una babysitter. Per questo l’indagine è destinata all’archiviazione mentre lo sportivo starebbe valutando di contro denunciare Ilary per calunnia.