Ilary Blasi e Bastian Muller verso il matrimonio: a San Valentino arrivano le fedine

Fonte: Getty Images Ilary Blasi

Un San Valentino da ricordare per Ilary Blasi, felicemente fidanzata di Bastian Muller da due anni. Per il weekend degli innamorati la coppia è volata a Courchevel, un’esclusiva zona turistica delle Alpi francesi, dove ha trascorso qualche giorno di relax tra neve, esclusive cene e tanti baci. E, a sorpresa, sono spuntate delle fedine che sembrano simboleggiare una cosa sola: nell’aria c’è profumo di fiori d’arancio!

Ilary Blasi e Bastian Muller si sposano?

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, Ilary Blasi ha condiviso sui social – dove da qualche anno è molto presente – uno scatto della sua mano insieme a quella di Bastian Muller. Entrambi indossano delle fedine che spiccano all’anulare. Due anelli identici che parlano di fidanzamento ma anche di promessa. La promessa di giurarsi amore eterno. Lo scatto, dove le mani dei due sono in primo piano, sembra essere quasi un annuncio di un matrimonio imminente.

Del resto Ilary Blasi non ha mai nascosto la voglia di sposarsi di nuovo dopo il chiacchierato divorzio con Francesco Totti. “Non ho pregiudizi verso il matrimonio. Uno direbbe: ma come, anche dopo questa esperienza? Però, cosa posso dire, io continuo a crederci, quindi perché mettere dei muri? La vita è così strana. Essere sposata non è stata assolutamente una esperienza traumatica, per me… e poi dicono che il secondo è più bello, quindi…”, ha detto la conduttrice in un’intervista di qualche tempo fa.

Non si è invece mai sbilanciata su un’altra gravidanza, la quarta dopo Cristian, Chanel e Isabel, anche se negli ultimi mesi più volte si è parlato di pancini sospetti e dolce attese nascoste. Ma, almeno per ora, sembra non esserci la voglia di allargare la famiglia sebbene Bastian non sia mai diventato padre fino ad oggi.

Ilary Blasi torna in televisione

In attesa di capire quando convolerà a nozze con Bastian Muller, Ilary Blasi si prepara al suo ritorno in televisione. La prossima primavera sarà al timone di un nuovo programma di Canale 5, The Couple. Mediaset l’ha definito un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena, sarà condotto da Ilary Blasi.

Protagonisti del programma saranno personaggi noti e persone comuni. Vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti. Tutti rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere.

La tenuta dei concorrenti e delle coppie verrà messa a dura prova psicologica e fisica. Una sfida per difendersi dagli avversari, ma anche da sé stessi. Soltanto una coppia si aggiudicherà l’intero montepremi eliminando tutti gli avversari. Ma con un insindacabile giudizio: solo il pubblico decreterà i vincitori di The Couple. Secondo le prime indiscrezioni si tratta di un format molto simile al Gran Hermano Duo, che va in onda in Spagna.

Questo non sarà l’unico impegno di Ilary Blasi: in estate tornerà alla guida di Battiti Live, programma musicale itinerante, insieme all’amico Alvin. Smentiti così di fatto i presunti rapporti gelidi tra la presentatrice romana e Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: l’azienda di Cologno Monzese ha ancora voglia di sperimentare con la Blasi che, per scelta, preferisce non accettare tutte le proposte che riceve. Avrebbe infatti rifiutato di condurre La Talpa e L’Isola dei Famosi.