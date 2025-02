Fonte: IPA Ilary Blasi

C’è un problema Isola dei Famosi in casa Mediaset. Il post Ilary Blasi non decolla affatto e i dubbi interni non mancano. L’esperimento Vladimir Luxuria non ha affatto funzionato, e non sono mancate le polemiche. Ora si mira a ripartire ma, a fronte dell’incertezza legata alla conduzione, sorge un problema concorrenti.

Isola dei Famosi, mancano i Vip

Non sembra più il momento dei reality, o almeno di alcuni. Il pubblico vuole prodotti di breve durata, che possano essere apprezzati anche in mini clip online. Un esempio? Temptation Island. L’attesa tra un’edizione e l’altra aiuta ad apprezzare maggiormente il format. Gli eventi ben stutturati, dal pinnetu al falò, consentono di ridurre facilmente gli eventi carine in filmati da Instagram o TikTok. La durata evita invece il distacco emotivo.

La durata eccessiva del Grande Fratello, insieme con la chiara dinamica economica che guida i Vip che vi prendono parte (e anche molti Nip), ha invece creato un vuoto di ascolti. Qualcosa del genere è avvenuto anche per L’Isola dei Famosi, che paga inoltre l’addio di Ilary Blasi.

Dopo Vladimir Luxuria, i nomi al vaglio sono svariati. Si era parlato di Elenoire Casalegno, che il pubblico aveva apprezzato, ma poi tutto è cambiato. In pole position c’è ora Veronica Gentili, ma senza concorrenti non se ne farà nulla.

Dagospia riporta come molti Vip abbiamo timore ad accettare la proposta, al punto che per ora non ci sarebbe alcuna trattativa realmente avviata. Non che ai Vip interessi tanto degli ascolti, sia chiaro. Il problema è che Mediaset ha dovuto ovviamente rivedere il budget da riservare alla trasmissione.

Ilary Blasi torna in Tv

Sembra che Pier Silvio Berlusconi abbia fatto un tentativo con Ilary Blasi, che però avrebbe sentito puzza di flop. Il riferimento è alla scorsa edizione. Nessuna chance di rivederla alla guida del reality ora, considerando come andrebbe risollevato. Per quanto i fan la apprezzino, il gioco non vale la candela.

Del resto l’ex lady Totti ha da poco lanciato due stagioni di un docu-reality su Netflix e un libro biografico. Può permettersi di lasciar passare questo treno. Berlusconi aveva pensato a lei anche per La Talpa, prima di affidarla a Diletta Leotta. Anche in questo caso, però, un no strategico rivelatosi eccellente per la sua carriera. Dello show si è infatti parlato più durante le incursioni pubblicitarie della presentatrice (al GF, ad esempio) che a messa in onda in corso.

Il ritorno della Blasi però ci sarà. Avrebbe infatti accettato di riprendere la conduzione di Battiti Live, inaugurata lo scorso anno. Quest’estate farà dunque di nuovo coppia con l’amico e collega Alvin.