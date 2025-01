Fonte: IPA Veronica Gentili

Uno dei temi caldi in casa Mediaset è senza dubbio L’Isola dei Famosi. Non si mette in dubbio l’intenzione di proporre una nuova stagione del reality, anzi. La discussione in atto riguarda unicamente la conduttrice. Dopo Ilary Blasi l’esperimento Vladimir Luxuria non ha funzionato. Chi prenderà il suo posto adesso?

Non sarà Elenoire Casalegno

In queste dinamiche televisive si prende sempre meno in considerazione il volere del pubblico. Scandagliando i social, infatti, risulta chiaro come dell’edizione condotta da Vladimir Luxuria de L’isola dei Famosi a salvarsi sia stata unicamente Elenoire Casalegno.

Da casa la vorrebbero in studio, promossa dunque da inviata a conduttrice. Lei, dal canto suo, si era detta interessata all’ipotesi. Sembra che Mediaset l’abbia proposta durante il tavolo di discussione con Banijay (casa di produzione che realizza questo reality e numerosi altri programmi). Al suo fianco anche il nome di Federica Panicucci ma nulla da fare.

Dall’altra parte, infatti, c’era spazio per un solo nome: Ilary Blasi. Sappiamo però che al momento i rapporti con Mediaset sono tesi. Lei è ferma, seppur sotto contratto, e non pare avere progetti in arrivo sulla rete di Pier Silvio Berlusconi. Il caso Netflix sembra aver rovinato i rapporti in maniera definitiva.

La soluzione? Dispiace per Elenoire Casalegno, che avrebbe meritato una chance. Dispiace per il pubblico, che resta inascoltato (una parte vorrebbe il clamoroso ritorno di Simona Ventura, ndr), ma intanto si fa largo un nome nuovo: Veronica Gentili.

Isola dei Famosi, c’è Veronica Gentili

Veronica Gentili ha già dimostrato d’avere le spalle larghe per subentrare a una conduzione apprezzata. Lo ha fatto a Le Iene, dove ha preso il controllo nella fase post Belen Rodriguez. L’argentina aveva già dovuto sopportare l’uscita di scena di Teo Mammucari e poi ha salutato tutti a sua volta.

Non un compito facile per la Gentili che, riporta TvBlog, sarebbe ora in vantaggio su tutte per la conduzione del noto reality. Le si richiederà tutt’altro approccio, pur conservando la sua indole provocatoria.

Da alcuni anni ha fatto un passo indietro rispetto ai programmi giornalistici “duri e puri”. La scuola Iene sarebbe dunque stata utile per lei in chiave transizione verso l’intrattenimento. Tutto sembra procedere in tale direzione ma la decisione finale non è stata presa.