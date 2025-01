Fonte: IPA Teo Mammucari

Non è di certo un periodo facile per Teo Mammucari. Il celebre conduttore si è infatti ritrovato al centro di molte polemiche dopo la messa in onda della sua intervista interrotta a Belve. Da lì ha avuto inizio una serie di accuse a distanza, di video chiarificatori e frecciatine. Il risultato finale? Una pausa di alcuni mesi decisa dallo stesso conduttore, che ha bisogno di tempo per ripartire al meglio.

Il ritorno di Teo Mammucari

Aveva sorpreso tutti la decisione di Teo Mammucari di fare un passo indietro. Dopo aver interrotto il suo spettacolo teatrale e chiesto scusa a tutti, il presentatore ha voluto trascorrere un fine 2024 con meno patemi d’animo possibile.

È tornato a parlare a TvBlog, spiegando le proprie ragioni e non solo. Il suo pubblico potrà rivederlo su Rai 2, dove riproporrà la seconda stagione de Lo Spaesato: “Tornerò più forte di prima. Voglio concentrarmi su quello”.

Dopo lo stop, dunque, ripartirà dalla televisione. Lo scorso autunno era andata in onda la prima edizione, ottenendo giudizi nettamente positivi. Cinque puntate che lo hanno visto raccontare l’Italia attraverso tradizioni e usanze di alcuni borghi.

Per il momento non è stata fornita alcuna data certa per la messa in onda. Nelle scorse settimane, però, proprio Mammucari aveva chiarito che ci sarebbe stato spazio per un totale di otto episodi.

Il suo pubblico dovrà dunque accettare il fatto che per rivederlo in teatro occorrerà attendere ancora un po’. Il suo Appuntamento al Buio avrebbe dovuto portarlo a Padova, Milano, Roma, Varese, Bologna, Torino, Firenze, Terracina, Aprilia e Napoli, tra gennaio e aprile 2025. Nulla da fare, dal momento che le date restano cancellate.

Il motivo dello stop

Teo Mammucari fa fatica a parlare della propria vita privata. Preferisce tutelare il più possibile le persone a lui care, che non hanno nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Il peso dei riflettori è già gravoso per lui, figurarsi per chi non vanta la stessa esperienza e scorza dura.

“Mi sono fermato per quattro mesi per una scelta personale, legata a una mia ex. La nostra storia è finita qualche tempo fa”. Non vuole scendere nei dettagli ma precisa come di recente abbia letto tante eresie sul suo conto. La verità è questa: “Ho amato tantissimo una donna, con cui ho chiuso la storia due mesi fa per scelte private e personali. Non ne ho parlato a Belve e non voglio farlo adesso”.

Sembra voler sottolineare come il mondo dello spettacolo di oggi voglia sempre altro. Desideri il racconto del privato e, magari, dello scabroso. Dal suo conto sente d’avere la coscienza pulita, considerando come abbia soltanto parlato di sé nelle sue esperienze sul piccolo schermo: “Da Milly Carlucci parlai del mio passato privato, di cui sono fiero, per al forza che mi ha dato nell’affrontare il mio presente. Non ho però voglia di coinvolgere altre persone, che non fanno parte di questo mondo dello spettacolo”.

Sembra quasi esserci una frecciatina a Francesca Fagnani in tutto questo. Sappiamo come Mammucari avesse chiesto di non scendere nei dettagli del suo privato, soprattutto amoroso. Oggi ribadisce come sia “giusto proteggere chi non vuole far parte dello spettacolo. Ho dato la mia parola e la manterrò. Proteggerò la privacy di questa persona, che fa altro nella vita, anche se continuo a vedere che scrivono altro. Tornerò più forte di prima ma per occuparmi solo ed esclusivamente del mio lavoro”.